“Me gustaría vivir un derbi; y si es en la final, mucho más»

Andrés Martín García (Sevilla, 11/7/1999) concentra todo el entusiasmo que impulsa al Tenerife de camino al ‘playoff’. El futbolista cedido por el Rayo Vallecano no se conforma y quiere el ascenso, premio que le permitiría quedarse en el club en propiedad.

Empiezo felicitándole por la clasificación para el playoff.

El trabajo de toda una temporada acaba dando sus frutos. Es una alegría inmensa por lo que hemos generado. La afición lo merece.

A pesar de la derrota con el Málaga, lo seguían teniendo cerca. Supongo que tranquiliza saber que ya es matemático.

No estuvimos bien en el partido ante el Málaga. Ellos también se jugaban mucho. Pero cuando vimos que el Oviedo pinchaba en su campo contra el Zaragoza, nos sentimos más tranquilos, porque la clasificación ya es matemática. Ahora pelearemos por acabar la temporada lo más arriba posible.

¿Estuvo pendiente del partido del Oviedo con el Zaragoza?

Sí, claro. Estuve pendiente. En cuestión de 30 minutos, el partido ya iba 2-3 para el Zaragoza. El Oviedo acabó empatando y este resultado nos vino muy bien.

¿Qué pasó al final de ese partido?¿Muchos mensajes? ¿Qué les dijo Ramis al día siguiente?

Llevamos toda una temporada a base de pico y pala y nos hemos metido en la promoción por méritos propios. Eso no es nada fácil. Estamos muy contentos y ahora esperamos conseguir el objetivo.

¿Qué piensa al repasar todo el camino recorrido?

La Segunda División es una de las Ligas más competitivas que existen. Cualquier rival te puede pintar la cara;cualquier tropiezo te hace bajar dos o tres puestos, o los subes si encadenas un par de victorias. Lo que hemos conseguido es muy difícil. Ahora espero que nos vaya bien en el playoff y consigamos algo muy bonito.

Será su segunda promoción consecutiva. Ya jugó la de la pasada temporada con el Rayo y pudo celebrar el ascenso.

Espero que se repita el éxito que conseguimos el año pasado.

¿Qué hay que tener en cuenta en un playoff? ¿Cuál es la clave?

Todo ayuda, como empezar con un buen resultado en el primer partido. Pero lo primordial es que se mantenga la unidad entre el equipo y la afición, como en toda la temporada, y dar un pasito más en casa, porque en el Heliodoro nos está costando un poco.

En su caso, el Rayo se clasificó como sexto y nunca tuvo a su favor el factor campo. ¿Es tan influyente esa ventaja?

En este deporte puede pasar de todo, y mucho más en unas eliminatorias de ascenso. Sí puede influir el puesto, quedar cuartos, porque así tienes la ventaja del factor campo y te clasificas si los dos resultados de la eliminatoria son idénticos. Pero esto es fútbol y nunca se sabe. Nosotros sabemos que habrá que poner en el campo todo lo que tengamos. Ojalá podamos estar la próxima temporada en la máxima categoría.

¿Prefiere a algún rival en particular para las semifinales?

El equipo que llega, es porque lo ha merecido y porque lo ha trabajado durante toda la Liga. Será difícil, será duro. Tendremos que salir a competir contra cualquiera, y eso lo hacemos muy bien. A ver si conseguimos llegar a la final.

Se podría dar un derbi. ¿Le han hablado de la trascendencia de estos enfrentamientos?

Antes de venir al Tenerife ya era consciente del nivel que tienen los derbis canarios. Se habla mucho de estos enfrentamientos. No tuve la suerte de llegar a tiempo de vivir el que se jugó en el Heliodoro el 2 de enero. Me gustaría vivir uno, y si es en una final, mucho más. Y si nosotros subimos a Primera División, mucho mejor.

¿Distrae toda esta situación a pocos días de la visita al Eibar?

No. Vamos a pelear los dos partidos que nos quedan para estar lo más arriba posible, porque eso influye luego en la promoción.

Ese partido tiene muy buen cartel. El Eibar se juega el ascenso directo, pero el Tenerife sigue siendo el mejor visitante.

Estamos muy bien jugando a domicilio. Quizás nos falta un poco más en los partidos en casa. Pero como visitantes hemos conseguido puntos muy valiosos. En Eibar iremos a competir al máximo y a intentar sacar los tres puntos.

Ya lleva cuatro meses en el Tenerife. ¿Qué balance hace?

Estoy muy contento. La plantilla es muy bonita y desde el primer momento he recibido mucho cariño. Me han acogido muy bien y estoy muy agradecido por ello. Vamos a pelear y si la próxima temporada estamos en la máxima categoría, mucho mejor para el club, para la afición y para la Isla.

¿Le costó mucho tomar la decisión de cambiar de equipo en el mercado de invierno?

Buscaba minutos. No contaba mucho en Vallecas. Juan Carlos(Cordero) el míster (Ramis), me llamaron y me decidí rápido por la confianza que me transmitieron y por el trato que me dispensaron.

¿Cómo le convenció Cordero?

Cuando Juan Carlos quiere algo, lo va a conseguir. Pude comprobarlo. Estoy muy contento con él y también con el entrenador.

Pasará a ser propiedad del Tenerife si se consigue el ascenso. ¿Le atrae la idea de seguir?

Estoy muy contento en el Tenerife, con los compañeros, el club, la afición... Me gusta mucho la Isla. La gente es muy amable y alegre. Ojalá podamos estar la próxima temporada en Primera División. Nos quedan unos pasitos y esperamos que todo salga bien para que la afición disfrute del fútbol en su máximo esplendor.

¿Le resultó fácil adaptase cuando llegó en enero?

El grupo tiene una calidad humana muy especial. Te acoge muy bien. Tengo una relación muy buena con todos los compañeros. Es algo que se nota en el campo. Es un punto a favor del equipo.

¿Cree que se ha podido ver su verdadero nivel de juego?

Pienso que todavía puedo dar un poco más. Llevo dos goles y dos asistencias. Tengo que dar un pasito adelante para pisar más el área, meter más goles, dar más asistencias y crear juego, que es lo que me piden. Debo exigirme.

Imagino que le dejó mejores sensaciones el segundo gol, al Lugo, que el primero, difuminado por la victoria del Valladolid.

Cuando marcas y ganas, estás más feliz. Fueron tres puntos muy importantes. El gol ante el Valladolid no sirvió para mucho, pero me quedo con que estoy contento en la Isla y en el equipo. Quiero seguir trabajando para conseguir más goles y dar más asistencias.

¿En qué puesto del frente de ataque se siente más cómodo?

Soy un jugador polivalente. El míster me pone en diferentes sitios. Pero donde más cómodo me siento, es detrás del punta, como segundo delantero, cogiendo los rechaces, aprovechando las segundas jugadas... Creo que es donde puedo dar mi mejor versión.

¿Cómo lleva la variedad y la competencia que hay en los puestos de ataque del Tenerife?

Es algo positivo. Hay mucha polivalencia en los jugadores de ataque. Cada uno puede participar en posiciones diferentes, y eso es bueno, porque esa competencia es brutal y con ella se consigue que nadie baje los brazos. Es otro de los puntos fuertes del equipo.

Había visitado el Heliodoro Rodríguez López con el Córdoba y el Rayo. ¿Cómo es jugar en este estadio siendo local?

La afición siempre nos da empuje y ánimo cuando las cosas no nos salen como esperamos. Por ejemplo, lo noté mucho en el partido en casa con el Almería. Es una ayuda que nos aporta muchísimo.

Le pregunto por sus inicios. ¿Cómo acabó en el Córdoba?

Soy de Sevilla, de un pueblecito, de Aguadulce. Desde chico jugué en mi pueblo. Después, siendo más grande, estuve en los Peloteros –escuela de fútbol de la Sierra Sur de Sevilla–, que escogía a chicos de mi zona. Tuve la suerte de jugar ahí. En juveniles me tuve que ir. Estuve en el Antequera, en Liga Nacional, y a continuación me firmó el Córdoba. Empecé en juveniles. Estuve tres años, pasé al primer equipo y de ahí, al Rayo.

Intuyo que en ese entonces, con doce o trece años, ya tenía el perfil ofensivo de ahora.

Era más goleador. En esas categorías hay más libertad, hay menos rigor táctico, pasan más cosas.

Se hizo un hueco en el fútbol profesional en la temporada 2018/19, siendo debutante con el Córdoba. Seis goles con el contraste del descenso del club.

La verdad es que fue una temporada agridulce. Fue muy buena para mí, porque debuté y me fue muy bien, pero el Córdoba bajó a Segunda B. Ahora ha subido a la Primera RFEF y espero que llegue pronto al fútbol profesional.

¿Cómo fue la experiencia de jugar con la selección sub’21?

Una experiencia increíble. Viajamos por toda Europa cuando jugamos la fase de clasificación, conocí a muchos compañeros, con los que me llevo muy bien... Es algo que te da este deporte, la oportunidad de conocer a tantas personas a las que podré saludar con confianza con el paso del tiempo.

Ahí pudo coincidir con Pedri.

Nos llevamos bien. Es un jugador de muchísimo nivel. Como ya conocía a Aythami Artiles, porque coincidimos en el Córdoba, me avisó que Pedri iba a ir a la selección y, como era más joven que los demás, me pidió que lo cuidara. Es un tío súper amable y humilde, y espero que le vaya muy bien.

Conoció de cerca la Primera División esta temporada, hasta su cesión del Rayo al Tenerife en enero. ¿Qué fue lo que más le impresionó de esta categoría?

Los estadios, los campos... Son increíbles, del máximo nivel. Y también los jugadores. Tienen una calidad espectacular. Estás ahí y te enfrentas al Barcelona, al Real Madrid, al Atlético, al Betis, al Sevilla... Eso se nota. Es diferente.

¿Era seguidor de algún club?

No tengo ningún equipo que me tire más que otro. Ahora mismo soy del Tenerife. Dentro de un tiempo, si no estoy aquí, mi familia será del equipo en el que esté.

Desde esa condición de tinerfeñista, ¿qué mensaje dejaría?

Le diría a la afición que no deje de creer, que esta temporada está siendo muy bonita y esperanzadora. Toda la Isla está ilusionada con el Tenerife y espero que el 19 de junio, cuando se juegue la final de la promoción, seamos un equipo de Primera División.