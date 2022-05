La clasificación, en otros campos

La participación del Tenerife en la promoción será matemática si la Ponferradina pierde el sábado y Las Palmas no pasa del empate el domingo en la sobremesa.

El Tenerife podría empezar su partido de este domingo ante el Málaga (Heliodoro, 20:00 horas) con la clasificación para la promoción de ascenso a Primera División garantizada. Se trata de un objetivo que, para el club blanquiazul, acabará confirmándose más pronto que tarde, pero que todavía no cuenta con el aval del cien por cien de las opciones matemáticas. Un simple detalle, el remate definitivo.

Para que sea una realidad, el equipo de Ramis no tendrá la necesidad de depender de otros resultados en la antepenúltima jornada –ni en las dos siguientes–. Si gana, nadie le podrá quitar una plaza en la promoción. Solo faltaría saber si la disputa como cuarto o no. Aunque también venzan sus más cercanos perseguidores este fin de semana, el séptimo seguiría a una distancia imposible de recortar con dos fechas por delante.

El camino se irá despejando desde el sábado. Ese día, la Ponferradina, que es séptima, visitará al Valladolid. Si pierde, no podrá adelantar al Tenerife. Se quedará a seis puntos, con el golaverage en contra. Si no es así, la escuadra insular tendrá suficiente con hacer lo mismo que el conjunto de Bolo para estar en esa misma situación (+6). La cuestión es que la renta de seis puntos no se reduzca.

Pero el Tenerife no podrá apagar la calculadora si la Ponferradina cae en el José Zorrilla. Ahí también entraría en juego la UD Las Palmas, que visitará el domingo al descendido Alcorcón (13:00) con la esperanza de ponerse con 64 puntos, cinco menos que el Tenerife antes de que empiece a rodar el balón en el Rodríguez López. Solo con un 2 quinielístico en Santo Domingo, el conjunto blanquiazul se verá obligado a ganar al Málaga para descartar ya a la Unión Deportiva como amenaza, aunque sea lejana. Si los grancanarios empatan o pierden, tendrán al Tenerife fuera de su alcance.

En definitiva, el Tenerife será de playoff, sin empezar a jugar, si el Real Valladolid derrota a la Ponferradina el sábado y Las Palmas no gana en Alcorcón el domingo.

Pero si la idea no es solo asegurar la promoción, sino apuntar al tercer puesto, ya no convendría una victoria local en Pucela. De hecho, la Ponferradina podría ayudar al Tenerife a dar caza al Real Real Valladolid. La desventaja es de tres puntos y el golaverage.