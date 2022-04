«No creo que el Tenerife piense que va a ser fácil ganarnos»

Juan Carlos Real conversa sobre su temporada «no satisfactoria», la desazón del Huesca por su situación clasificatoria y también sobre su intención de firmar un buen partido en el Heliodoro. No es probable que juegue, pero obviamente le haría ilusión.

¿Qué espera del partido de mañana?

En primer lugar va a ser un partido especial para mí y estoy contento de volver. Siempre me alegra regresar a Tenerife. Es un sitio entrañable y es bonito tener la opción de jugar allí. Obviamente todos esperábamos que el partido fuese en otro contexto porque teníamos unas expectativas muy altas que no se han cumplido. La realidad es que lo tenemos complicado para meternos en las posiciones que hubiéramos querido, pero lo afrontaremos igual que todos los partidos, con la intención de meternos en la pelea.

Desde fuera sí sorprende que hayan quedado casi descartados, porque el Huesca posiblemente tiene de las plantillas más completas de todo el campeonato.

Sí, los que bajan siempre parten como favoritos pero cada año se demuestra que en esta categoría es muy difícil predecir algo, como también es difícil adaptarse cuando caes de Primera División. Ha sido un año muy irregular por nuestra parte y ahora sí es verdad que hemos encontrado algo de continuidad. ¿El problema? Que venimos con un lastre muy grande desde atrás.

Supongo que para usted no estará siendo un año fácil. La última vez que jugó fue hace cuatro semanas y apenas 10 minutos contra el Málaga. ¿No está siendo su temporada demasiado intermitente?

Sí, sí. Tanto en lo grupal como en lo individual no está siendo una buena temporada. Tengo poca participación y no está siendo un año nada satisfactorio en ningún aspecto. Por un motivo u otro, los entrenadores han decidido no apostar por mí, de ahí que esté siendo un tiempo complicado para mí.

Han llamado mucho la atención las declaraciones de su entrenador, Xisco Muñoz, que casi se descartaba para la promoción esta semana. ¿No les sorprendió este mensaje?

Lo dijo un poco en caliente y por la pena después del resultado con el derbi. No hay que sacarlo del contexto de una rueda de prensa después de un partido, pero de puertas para adentro estamos bien y creyendo que aún se puede. En cuanto a juego y resultados, posiblemente estamos en el mejor momento de toda la temporada.

Es decir, que en absoluto están ustedes en una posición de no jugarse nada.

Primero, pensamos que podemos ganar en Tenerife; segundo, que no es lo mismo quedar décimos que quedar séptimos. Pero es que además tenemos la intención de acabar bien. No es el último partido, ni el penúltimo, así que no creo que el Tenerife piense de nosotros que nos vamos a dejar ir; o que va a ser fácil ganarnos. Sabemos que ellos se están jugando algo grande, pero nosotros tenemos nivel y argumentos para dar la campanada. Al fin y al cabo, tampoco tenemos nada que perder.

¿Cuál es su apuesta respecto al ascenso y a la promoción?

En esta categoría poco se puede predecir. Sí parece que los tres primeros se van a jugar las dos primeras plazas, pero llega el Tenerife y se postula por si pinchan ellos. Y en cuanto a la sexta plaza, parecía adjudicada y ahora se abre un poco. Así que pronosticar es arriesgado. La liga va a dar muchas vueltas y así lo sabemos quienes llevamos en ella tanto tiempo.

Y del Tenerife de esta temporada, ¿qué le llama la atención?

Que tiene una plantilla amplia y muy competitiva. Cuando se hacen cambios, el rendimiento no se reduce. Ahí todos rinden y al margen de eso, obviamente hay mucho talento individual que destaca. También destacaría la implicación del grupo y que el cuadro técnico haya sabido gestionar bien los minutos y las rotaciones. Han sabido coger la regularidad que en otros tiempos no habían tenido.

Del Tenerife que usted conoció aún permanece Aitor Sanz. ¿Le sorprende que ya esté proyectando su retirada?

Sus declaraciones demuestran que este deporte produce mucho desgaste. Evidentemente su adiós será una pena para el Tenerife. Y para todos que le admiramos y le vemos jugar.