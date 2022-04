Mario y Elady, la huella de los goleadores

La variedad de recursos ofensivos del Tenerife creció ayer con una nueva pareja goleadora. Hasta ahora no habían coincidido en un mismo partido como anotadores. Mario González firmó el primero, al anticiparse a Ayesa y colar el balón en la portería con un eficaz remate de cabeza; y Elady Zorrilla hizo el segundo y definitivo, también superando por alto al joven guardameta de la Real Sociedad B.

Mario, fichado por el Tenerife en el mercado de enero, tras pactar una cesión con el Sporting de Braga, se estrenó como anotador aportando el doblete con el que el representativo derrotó al Ibiza el 19 de febrero. Ese día también abrió muy pronto la cuenta, en el 4’. Más tarde, en el 18, añadió otro.

Mientras, Elady se afianzó ayer como máximo goleador del equipo. En Anoeta elevó sus registros a once dianas. En la primera vuelta hizo siete y las restantes, a partir de la vigésima segunda fecha.

Una dedicatoria especial.

Todos los delanteros viven del gol, por lo que el partido de ayer sirvió para alimentar a dos especialistas hambrientos. Mario reconoció que tenía esa cuenta pendiente desde hacía semanas. «Llevaba varios partidos en los que me estaba faltando el gol, quizás por algo de mala suerte», comentó el burgalés, que ayer jugó su sexto partido después del doblete al Ibiza; sin acierto hasta la visita al Reale Arena. En esa trayectoria se perdió un partido, el de El Plantío, por el fallecimiento de su padre ese mismo fin de semana, de manera que la dedicatoria del tanto de ayer estuvo muy clara. «Es un gol muy especial, porque puedo dedicárselo a mi padre, va por él», manifestó.

Guiño al asistente.

Pero el resultado en San Sebastián no habría sido el mismo sin la irrupción de Elady en el área de la Real Sociedad B en el minuto 85, para convertir un medido pase de Mollejo desde la banda izquierda en el 1-2. El jienense no pasó por alto el centro de su compañero. «Me puso una gran asistencia», destacó el Pichichi blanquiazul. «Tuve la suerte de estar ahí y meterla», añadió quitándose importancia. Más allá del valor de su gol, definitivo para que el Tenerife ganara, Elady analizó el momento por el que estaba pasando. «Últimamente me estaba costando más», dijo sobre su papel en el funcionamiento ofensivo del Tenerife. «Mi rendimiento no estaba siendo el mismo que al principio, pero siempre trabajo para estar lo mejor posible», admitió Zorrilla, dispuesto a «aprovechar» los minutos que le conceda Ramis en cada partido. Lo suyo es «apretar los dientes», una actitud que le vale para definir a todo el equipo. «Si no tenemos fe a estas alturas, con lo que nos estamos jugando, estaríamos muertos», afirmó Elady, uno que nunca se rinde.

El triunfo dejó la ventaja añadida de la autoestima adquirida por sus dos anotadores en Anoeta. «Mario logró un buen gol y con la confianza que tendrá, atacará mejor los balones», afirmó Ramis, quien se mostró «muy contento» por el acierto de un Elady que estuvo «impreciso» ante el Zaragoza. El técnico aclaró que ayer prefirió darle

no fue titular

. «Es un gol que le refuerza», destacó el entrenador. El Tenerife tiene trece goleadores en su plantilla, desde Elady (11) a Mellot (1), Rubén, Andés y Apeh

cedido en el Alcorcón

La confianza, parte del juego

. En medio, Gallego (8), Shashoua (6), Mollejo, Míchel (3), Álex Muñoz, Alexandre, Bermejo y Mario (2).