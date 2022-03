«Ahora no podemos perder la perspectiva»

Luis Miguel Ramis, técnico del Tenerife, coincidió con su homólogo en el Real Valladolid en que el resultado fue exagerado para los méritos que exhibieron ambos equipos sobre el terreno de juego, apeló a la eficacia pucelana para explicar el 1-4 y, sobre todo, instó a jugadores y entorno a que «no pierden la perspectiva» y recuerden que cualquier desenlace aún es posible en las jornadas que faltan. De hecho, reveló que tras el partido se dirigió en el vestuario a sus hombres para ofrecerles este mensaje en la derrota.

«No creo que hayamos merecido tanto castigo, pero las eficacias en el fútbol son importantes y han sido mejores que nosotros. No hemos marcado los goles nosotros y ellos sí. Y eso que el partido se ha podido volcar de nuestro lado en la primera parte, que empezamos bien», relató Ramis. A su juicio, los suyos no merecieron irse al descanso con 0-1.

«En la segunda empezamos como queríamos pero vino el segundo gol justo cuando habíamos pensado una serie de cambios que podían venirnos bien», consignó. «El resto del partido no me ha gustado; no hemos bajado los brazos pero hemos sido un equipo muy largo y un equipo como el Valladolid te castiga cuando se dan las circunstancias. Ahí, nos hemos equivocado», reconoció Ramis, a quien no le gustó el tramo del encuentro donde llegaron los últimos tantos blanquivioletas.

Para el jefe del banquillo insular, el 0-2 fue determinante. «Estábamos bien en los primeros 10 minutos de la segunda parte, notábamos que podíamos generar más desequilibrio con los tres cambios, desequilibrar, hacerles retroceder y justo ahí ha venido el segundo gol. Eso nos ha mareado un poco más y nos hemos precipitado. En ese momento no hemos sabido gestionar el partido», fue otro de sus mensajes.

Durante su alocución ante la prensa se le preguntó también por el arbitraje de Hernández Maeso, que acabó por desquiciar a los futbolistas del representativo. Respondió Ramis que se fueron del envite «con demasiadas amarillas» y lamentó que se paralizara el juego más de la cuenta. «Algunas situaciones puede ser que fueran para tarjeta, pero siete para nosotros y una para ellos… Creo que ha habido una diferencia que ha hecho peligrar el partido», lamentó.

Es la tercera vez esta temporada que el representativo sufre dos reveses consecutivos, pero confía Ramis en que se levantarán. Más todavía después de haber dejado atrás una semana con muchas complicaciones, entre otros motivos por los positivos en covid, que se unieron a la baja del sancionado Aitor. «Los chicos estaban con buena voluntad para aportar. Estaba y estoy convencido del nivel de la plantilla, lo que teníamos que hacer y dónde somos fuertes. No hay que perder la perspectiva, ni el horizonte, sino seguir trabajando. Los retos difíciles cuesta conseguirlos», sintetizó Ramis, quien cree que aún no se ha perdido nada.

«Todo lo que sea no sumar puntos no te hace crecer en la clasificación. Nos hemos dejado puntos hoy [por ayer] y la semana pasada, y eso te aleja del objetivo importante», adujo respecto a las opciones blanquiazules de ascenso directo. «Pero nos enfrentábamos a un rival poderoso y lo normal es que este tipo de equipos impriman unas velocidades que no son fáciles de seguir. Nosotros mantenemos la ilusión», cerró.