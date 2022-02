Jémez: «Por tanto apretar a mis jugadores, no estamos disfrutando»

Paco Jémez, entrenador del Ibiza, remarcó ayer que el entorno está «apretando mucho» a sus futbolistas en la búsqueda de un puesto en la promoción de ascenso; y que por tal motivo no se está valorando lo suficiente que un recién ascendido a Segunda División ya casi haya logrado su gran objetivo para esta temporada: la permanencia.

«Lo normal en la posición que estemos en la clasificación es que sí miremos hacia arriba, pero por mucho que queramos llegar a 55 puntos mañana, antes tienes que sumar 52, 53 y 54. Por eso a mí me interesa ir poquito a poquito y si logramos el primer objetivo, pensaremos en el segundo», verbalizó el profesional canario.

A la hora de hacer balance, todo fueron conclusiones positivas. «El equipo lo está haciendo muy bien y los resultados nos han dado la opción de ocupar una posición privilegiada. Ahora, vamos a disfrutar de eso. Lo que me fastidia es que no valoremos lo conseguido; y que sigamos apretando, apretando y apretando sin reconocer la temporada espectacular que están haciendo mis futbolistas», añadió. «A mí me apena y me parece injusto que no se valore que podamos conseguir la permanencia. Muchos de los jugadores que entreno vienen de cuando empezó el Ibiza en categoría regional. Y me da la sensación de que por tanto apretar, no disfrutamos», cerró.