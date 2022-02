Mario verbaliza máxima ambición: "El ascenso es el gran objetivo"

Mario González ya está en la Isla. El refuerzo estelar del CD Tenerife en el mercado invernal aterrizó este martes en Los Rodeos en compañía de su representante, Álvaro Navazo, crucial en el desarrollo de la operación; y junto a un ilustre como Quique Estebaranz, adscrito a la agencia que trabaja para el futbolista. Delantero de 25 años, procede del Sporting de Braga, que ha fijado una cláusula de compra en caso de que el representativo ascienda a Primera División. "Ese es el gran objetivo", apuntó el ariete en sus primeras declaraciones como blanquiazul.

"De las opciones que había era la única que me llamaba, primero porque el equipo está en la posición que está y en segundo lugar porque tengo muy buenas referencias del club. He tenido compañeros que han jugado aquí y les ha ido bien; y además está la posibilidad de subir a Primera, que es el gran objetivo", subrayó. Sus manifestaciones están marcadas por la misma ambición que transmitió a Juan Carlos Cordero, director deportivo de la entidad y gran valedor de esta operación, tan compleja como importante para el Tenerife.

"Quiero aportar el mayor número de goles que sea posible, porque así ayudaré a cumplir el objetivo del club, pero sobre todo ofrezco trabajo y jugar a muerte los 17 partidos que quedan", fue otro de sus mensajes.

El jugador se declaró apto para competir y la previsión en las oficinas del club es que pueda debutar este mismo fin de semana (domingo, 20:00 horas) en el duelo venidero frente al Leganés."Llevo toda la temporada en plenas condiciones. No he tenido todos los minutos que me habría gustado, pero llego bien", indicó. En el Sporting de Braga apenas ha tenido protagonismo desde que arrancó la temporada, de ahí que haya optado por un cambio de aires y por volver a su país natal, donde ya jugó en Primera (con el Villarreal) pero nunca en la competición de plata.

"Me considero un delantero con mucha movilidad, buen juego aéreo, inteligente en la toma de decisiones y dispuesto a aportar mucho trabajo", fue su primera definición.

Por último, se refirió a la elección del dorsal 7 -el mismo con el que triunfó Nino- como un motivo de orgullo, no una presión añadida. "De las opciones que me dieron, era la que más me gustaba. Ya leí por redes sociales que mucha gente comentaba que es el mismo número de Nino; no es ningún peso, es una responsabilidad y un honor porque le admiro mucho y he jugado contra él muchas veces. Estoy encantado de poder llevar esta camiseta", completó.