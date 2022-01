Ramis compara la remontada con la de Nadal

Pletórico y con motivos para el optimismo. Así estaba anoche Luis Miguel Ramis, técnico del representativo, después de que su equipo sumase su sexta victoria a domicilio de la temporada (tras profanar Fuenlabrada, Huesca, Zaragoza, Valladolid y Leganés) y decimotercera en lo que va de curso. En su comparecencia ante los medios, adujo que «es una pasada y tiene mucho mérito» que su equipo se haya erigido en el mejor visitante de la competición. Y comparó la remontada con la que había firmado Rafa Nadal por la mañana en el Abierto de Australia, porque vio en los suyos «capacidad de reacción y esfuerzo» frente a las adversidades.

«Es que hacer 90 minutos redondos muy pocos equipos son capaces de hacerlos; de vez en cuando sí se dan, pero en esta ocasión ha habido momentos para los dos equipos. Nosotros tenido más intención de hacer daño y eso normalmente supone tener más ocasiones, como así ha sido. Estamos contentos porque el equipo reacciona bien en cualquier circunstancia y porque estos puntos eran muy importantes», valoró.

«Hemos dado el paso adelante que necesitábamos en la segunda mitad», relató. «Ya al descanso no tenía la impresión de que la Ponferradina estuviese haciendo mucho más para ganarnos 1-0, pero es verdad que estaban cómodos y no estábamos gestionando bien el balón. Ellos tienen gente con gol y sí han aprovechado su oportunidad», señaló también.

A juicio de Ramis, la clave estuvo «en la intención de remontar y en el valor que el equipo le ha dado a la construcción del juego con balón» «Es verdad que el rival tiene calidad, talento y hay momentos donde nos ha desordenado. El comportamiento nuestro estaba siendo bueno, pero no hemos cuidado la posesión y por momentos la hemos regalado. Además, en las segundas jugadas andaban más vivos que nosotros, lo cual se ha traducido en un dominio mayor, sin hacernos excesivo daño pero volcados en nuestra portería», sintetizó respecto a los primeros 45 minutos.

«En la segunda mitad hemos mantenido niveles de tensión más altos. El rival ha ido retrocediendo metros y hemos podido imponernos nosotros. Era un partido muy importante y lógicamente los dos equipos queríamos la victoria, porque supone un gran paso adelante. Estamos los dos equipos con buenas sensaciones, mucha energía y resultados. La Ponferradina es un rival que habíamos analizado y es un equipo muy difícil de superar. Detrás de todo eso está su entrenador y una gran estructura, pero conforme se acercaba el final del partido han aparecido fricciones y en un partido competido, hemos logrado imponernos», cerró.

Dicho todo lo cual, anticipó el entrenador que no van a pensar en el ascenso directo en estos momentos, si bien el Almería queda a un punto y se mantienen las distancias con Eibar y Valladolid. «Quedan 17 jornadas y no vamos a caer en el error de mirar al futuro porque en el fútbol es absolutamente imposible. Solo pensamos en recuperar bien y sumar tres puntos el domingo contra el Leganés», respondió.

Por último, negó que estuviera al corriente de alguna novedad en la ventana de fichajes. «Nada, no tengo ni idea, de verdad. Vengo muy centrado en el partido desde el viernes, no he hablado nada de eso con Cordero y solo puedo decir que confío plenamente en él».

Primeros minutos de Andrés Martín

El primero y hasta la fecha único refuerzo invernal del Tenerife, Andrés Martín, tuvo minutos en la segunda mitad y así se estrenó con los colores del representativo. Tan solo unos días después de aterrizar en el proyecto blanquiazul, no desaprovechó su ocasión de debutar con muy buenas sensaciones. Y así lo valoró su entrenador. «Nos ha dado esa continuidad que necesitábamos en la segunda parte. Sabíamos que tal y como estaba derivando el partido, nos podía dar y ofrecer cosas. Es capaz de asistir bien, tiene gol... y sumaba todos los ingredientes para que fuera su momento, y así lo ha demostrado», relató el técnico.También se le preguntó por la secuencia del penalti repetido, que en primera instancia lanzó Enric y luego Elady. «No me he dado cuenta de su enfado pero entiendo que los dos están puestos como lanzadores y no he dado ninguna orden en ese sentido. Entre ellos lo han hablado y ha sido Elady el que ha chutado el segundo. A lo mejor por las circunstancias en las que ha fallado, Elady se veía con fuerzas y a mí me ha parecido bien», aclaró.