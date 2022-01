Los fichajes de primavera

Si no surgen contratiempos, la lista de jugadores disponibles para Luis Miguel Ramis crecerá en el tramo final de la temporada independientemente del número de fichajes que realice el Club Deportivo Tenerife en un mercado de invierno que se mantendrá activo hasta el próximo lunes. Javi Alonso y Nahue Leiva, de baja desde el verano por sendas lesiones de rodilla, avanzan en sus procesos de recuperación con la esperanza de unirse al grupo antes de que termine la Liga 21/22.

Ayer, tanto el centrocampista tinerfeño como el extremo argentino, compartieron sus sensaciones en Bota Heliodoro, el programa de radio oficial del Tenerife. La de Javi Alonso fue la primera mala noticia de la pasada pretemporada. En uno de los entrenamientos iniciales, el canterano salió del campo con la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha. Fue operado el 28 de julio. Poco después, el que entró en la enfermería fue Nahuel; en su caso la rotura en asa de cubo del menisco interno y del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Su paso por el quirófano se produjo el 6 de agosto.

«Al principio todo iba lento, pero han pasado seis meses y he evolucionado bien» Javi Alonso - Jugador del CD Tenerife

Para los dos, ya ha pasado lo peor, tal como contó Alonso, quien vivió los primeros días con la sensación de que «todo iba lento». En cambio, «en un abrir y cerrar de ojos han pasado casi seis meses», apuntó Javi, quien estrena en el presente ejercicio su condición de futbolista profesional. Armado de «mucha paciencia», ha ido combinando «momentos buenos y malos», siempre con la firme voluntad de evolucionar y garantizar su «mejor» regreso a la competición, porque solo se plantea volver para ofrecer «el nivel» que el equipo requiera. «Es un proceso que lleva su tiempo y no sé cuánto será», indicó con la tranquilidad de que sus avances son notables. «Creo que podré estar con el grupo en breve», avanzó el mediocentro.

Alonso prefirió no ser más exacto con los plazos, pero insistió en que está en el «camino adecuado», principalmente porque la rodilla «va respondiendo» y se va sintiendo «cada vez mejor». En ese duro trayecto ha encontrado a un compañero de fatigas llamado Nahuel, quien regresó a la Isla tras completar una fase de su rehabilitación en Villarreal. «Es un currante que mira hacia adelante y va como un cañón», afirmó Javi sobre Leiva.

«Tengo ganas de volver a noto el cosquilleo de la competición, siento envidia sana» Nahuel Leiva - Jugador del CD Tenerife

Precisamente, el atacante apuntó que «en poco tiempo» volverá a pisar un terreno de juego en un partido. «No me pongo plazos, pero todo está marchando genial y tengo muchas ganas de trabajar con el equipo», explicó deseando «sentir el cosquilleo» de la competición. «Si todo sigue igual, en unas semanas me meteré con el grupo», remarcó alejado de temores por su reencuentro con la actividad, porque «si tienes miedo, psicológicamente es peor».

Nahuel no ocultó que siente «envidia sana» por no poder estar participando en una temporada tan ilusionante como la que está protagonizando el Tenerife. «Pero me alegro mucho», declaró un futbolista que hasta el pasado verano había tenido pocos problemas con las lesiones. «Esta ha sido la más dura», aseveró. «Pero el fútbol te expone a ello y tienes que saber salir adelante, siendo fuerte mentalmente», comentó Leiva, quien, al igual que Alonso, se perfila como un fichaje de primavera.