Difícil decisión sobre David

El CD Mensajero, único representante provincial en Segunda RFEF, ya se ha puesto en contacto dos veces con los responsables de la parcela deportiva del CD Tenerife para intentar la cesión del canterano DavidRodríguez. Fuentes del cuadro palmero confirman a EL DÍA que la incorporación del prometedor lateral derecho es una prioridad en este mercado, aunque de momento se han encontrado «por dos veces» con la rotunda negativa del representativo. Según dicen, lo seguirá intentando hasta el último momento.

Los blanquiazules tienen ante sí una difícil disyuntiva. Deben elegir si priorizan que Rodríguez siga formándose bajo dinámica profesional a las órdenes de Luis Miguel Ramis, aunque con casi nulas perspectivas de tener protagonismo (tiene por delante a Jeremy Mellot y Shaq Moore); o que sume minutos en una categoría nueva para él, que le permitiría jugar cada fin de semana y adquirir el rodaje necesario para volver más hecho al curso que viene.

En estos momentos, el Mensajero está ubicado en la zona baja de la clasificación y tiene ante sí un partido clave este martes para salir de la zona de descenso. La permanencia es el gran objetivo de los rojillos en el año de su Centenario, motivo por el cual está dispuestos a echar el resto en este mercado. No obstante, se han topado con una primera negativa del Tenerife por un motivo ajeno a la rutina del primer equipo blanquiazul. Y no es otro que las opciones de ascenso del filial.

El cuadro de Mazinho aún conserva posibilidades reales de subir por la vía rápida –precisamente a Segunda RFEF– y creen en los despachos del Heliodoro que este propósito solo será viable si el entrenador cuenta con la participación de los canteranos que habitualmente están en dinámica profesional con Ramis. Esto es, los Ethyan, Thierno Arévalo, Félix Alonso, Víctor Méndez y por supuesto también David. El B ya contó con ellos en la convincente victoria del fin de semana pasado contra el Herbania (2-0).

En el caso de Rodríguez, no es solo el Mensajero el que estaría interesado en su préstamo. Es un futbolista que ven con muy buenos ojos otros pretendientes por la excelsa solvencia que mostró en su estreno profesional contra el Amorebieta. Aquel día se dio la tormenta perfecta para su debut. Por un lado, la expulsión de Mellot; y por el otro, que Shaq Moore estuviese concentrado con la selección de Estados Unidos.

"Lo seguiremos intentando"

En el Mensajero están tan convencidos de que David Rodríguez es justo lo que buscan en esta ventana. «Hemos hecho dos llamadas y las dos veces nos han dicho que no, pero lo seguiremos intentando», explica un portavoz del cuadro palmero. «De momento estamos a la expectativa y vamos a aguardar hasta el final del mercado», cuentan. Asimismo, manifiestan que es Davisd su único objetivo en el Tenerife y no contemplan otra opción que no sea esa.

Los deseos mensajeristas confrontan con los de Leandro Cabrera, Mazinho. El técnico del filial ha visto con frustración –pero sin alzar la voz– que durante muchas semanas consecutivas se quedaba sin los jugadores más talentosos de cuantos tiene en nómina. La mayoría de las veces se iban con el primer equipo aunque fuese para no jugar. Las largas convocatorias que se estilan ahora en Segunda, la posibilidad de hacer hasta cinco cambios, la situación sanitaria y las lesiones de algunos futbolistas de la defensa hacían aconsejable –así lo entienden en el Tenerife– que David no bajase con el filial. Tal vez sí lo haga a partir de ahora.