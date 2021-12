Los polvorones no pasan factura

Se sacudió este año el CD Tenerife un perjudicial compañero de viaje que habitualmente le venía acompañando en los inicios de temporada: malos inicios que acababan condicionando el resto del ejercicio. Ahora, el club isleño no pretende variar lo que ha convertido en una costumbre positiva: volver del parón navideño con un buen resultado.

Los parones competitivos en medio de las temporadas suelen pasar factura a algunos equipos. El habitual virus FIFA tras los paréntesis a causa de los encuentros de selecciones nacionales no suele afectar a los clubes de Segunda División, que sí evalúan su capacidad competitiva en el regreso a la actividad en estas fechas navideñas. Obligado paréntesis que en el caso del CD Tenerife no parece ser demasiado traumático, al menos a tenor de sus prestaciones en las campañas más recientes.

Una razón añadida.

Solo una derrota en las últimas 11 temporadas es la tarjeta de presentación del conjunto blanquiazul como balance del primer encuentro del mes de enero. Casualidad o no, el Tenerife viene demostrando que los polvorones no le pasan factura en la vuelta a los terrenos de juego. Ahora, con motivo del derbi regional contra la UD Las Palmas, los de Luis Miguel Ramis quieren ratificar no solo su buena línea en la primera vuelta del curso, sino también lo que va camino de convertirse en tradición.

Solo el Alcorcón.

Únicamente el Alcorcón, que asaltó el Heliodoro el 4 de enero de 2016, evita que el cuadro isleño complete en el citado periplo una serie de regresos navideños sin conocer la derrota. En total, en este periodo, siete triunfos y solo tres empates. Una serie ya de por sí notable pero que incluso mejora considerablemente en las últimas temporadas. Y es que el conjunto tinerfeñista ha saldado con victoria todos sus estrenos de año desde 2018.

Castellón, última víctima.

En la 17/18 el CD Tenerife venció por 1-2 al Albacete en el Carlos Belmonte; un curso más tarde dio cumplida cuenta del Elche en el Rodríguez López (2-1), para repetir una temporada después contra el Alba, pero esta vez en el recinto de la calle San Sebastián (4-2). En este 2021 el conjunto isleño se estrenó, el pasado 3 de enero, con triunfo en Castellón (0-1).

Dos consecutivas.

Esta reciente victoria en Castalia también sirvió como inicio del fin de una mala dinámica que venían arrastrando los blanquizules, dentro de la liga, en los estrenos de año desde hacía casi tres décadas. Y es que tras el citado 1-2 contra el Castellón –con victoria copera en medio frente al propio club blanquinegro–, el equipo ya dirigido entonces por Luis Miguel Ramis se impuso, el 10 de enero, 3-0 al Cartagena. Una pequeña racha que, dentro del fútbol profesional, no se daba desde el 3-0 al Sevilla y el 1-2 al Osasuna en la 92/93.

La cuesta de enero.

También ha enderezado el CD Tenerife de las dos temporadas más recientes otra mala costumbre: la de que se le acabara atragantando, pese a ese habitual buen estreno, la clásica cuesta de enero. Así, tanto en 2020 como en 2021 el cuadro blanquiazul sumó 10 de los primeros 15 puntos en litigio –con una cosecha de tres victorias y un empate– en cada uno de los citados años naturales.

Antecedentes mejores.

Tan solo una vez en las últimas dos décadas de estancia en Primera o Segunda lograron los chicharreros un balance mejor: 11 puntos en la 16/17, la que concluyó a las puertas de un ascenso truncado por el infausto 3-1 de Coliseum Alfonso Pérez. En el otro lado de la moneda, los cuatro puntos de la 17/18 (pese a la victoria inicial en Albacete) o los dos como balance en la 14/15, en la 09/10 (descenso a Segunda) y en la 03/04.

Los números de la UD.

En el caso de la UD Las Palmas, los números de principios de enero tampoco son nada desdeñables. Eso sí, pese a haber sufrido igualmente cuatro derrotas desde el ejercicio 01/02, sus victorias son solo siete, a lo que se suman nueve empates. Además, en las cuatro últimas campañas el cuadro grancanario solo sabe lo que es ganar en una ocasión, precisamente en este 2021, cuando logró enlazar triunfos ante el Español, el Mallorca y el Leganés.