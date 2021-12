Sin tregua en Cartagonova

La decimonovena jornada de LaLiga Smartbank se cierra hoy con la segunda plaza abierta. Ayer la ocupó la Ponferradina, pero esta tarde la recuperará el Eibar si puntúa en Zaragoza e incluso podría ser para un Tenerife que necesita ganar y que su rival en la próxima eliminatoria de Copa no lo haga en La Romareda. A tan poco para que termine la primera vuelta –dos partidos más–, la carrera por afianzarse en la zona de promoción y seguir la estela del líder Almería no deja espacio para el menor respiro. Los tinerfeños saben que no bajarán del cuarto lugar, pero aspiran a hacerse con uno de los puestos de ascenso directo. Y no es solo cuestión de pretenderlo, sino de lograrlo en el campo de un candidato a meterse en esa pelea, un Cartagena con 8 puntos menos que el equipo tinerfeño.

En su segunda temporada consecutiva en la categoría, el Efesé ya no parece aquel equipo destinado a sufrir para salvarse. Cuenta con el máximo anotador de la competición, el veterano Rubén Castro (10), y está sabiendo sacar rendimiento a sus encuentros como local. En Cartagonova lo ha ganado casi todo. Solo dejó de puntuar en las jornadas primera (1-3 ante el Almería) y decimotercera (0-1 con la Ponferradina). Los demás partidos los resolvió de manera favorable con algún apuro y también alguna goleada, como la que le endosó a la UD Ibiza (5-1) en octubre. Los de Luis Carrión vienen de superar el cruce copero con el Racing Rioja (0-2) el pasado martes, lo mismo que el Tenerife con el CD Ibiza (1-2), pero dos días después. Los blanquiazules completarán hoy una estancia de casi una semana fuera de casa, viaje para el que Ramis citó a futbolistas condicionados por lesiones y cuya presencia en la convocatoria no está garantizada. Son los casos de Shashoua, Bermejo y Carlos Ruiz. La duda se mantendrá hasta casi última hora. En el mejor de los supuestos, alguno podría tener minutos. Probablemente, el más necesario de todos, por su condición de jugador diferencial, es el inglés, que no participa desde el 1-0 en Málaga del 15 de noviembre. Con algunos futbolistas fijos en el equipo, como Soriano, Mellot, José León, Alexandre, Elady o Gallego, quedan algunas incógnitas por despejar, como la del central derecho, puesto que ocupó el cartagenero Sergio en los dos últimos partidos de Liga; el de pivote defensivo, función que desempeñó Larrea ante la Real Sociedad B pero que ha sido con mayor regularidad para Aitor; o la distribución de piezas en el frente de ataque, dependiente del estado de Sam y de Bermejo, pero con las garantías de Rubén Díez, Mollejo y Elady. El plan tendrá la finalidad de alcanzar los 36 puntos, volviendo a ganar a domicilio en Liga tras el empate sin goles en Can Misses I y la derrota en la visita al Málaga. El Cartagena, frenado por dos tropiezos fuera de casa, ante el Girona y el Valladodid –con un 1-0 al Burgos en Cartagonova en medio–, pierde por sanción al lateral Delmás –seguramente será sustituido por el grancanario David Simón– y continúa con las bajas por lesión de Antonio Luna y Kawaya. Ortuño, autor de un doblete en la Copa, concentra la que podría ser principal novedad en el once.