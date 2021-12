Dani vuelve 200 días después

La espera se acabó el jueves para Dani Hernández. Caprichos del destino, sus días sin lucir la elástica del Tenerife en partido oficial fueron exactamente 200, ni más ni menos. Vista la extraordinaria solvencia de Juan Soriano bajo palos en el campeonato liguero, todo apunta a que la Copa del Rey será la competición de Dani esta temporada. Salvo percance en forma de indeseada lesión o sanción para su competidor por el puesto, al hispano venezolano le toca ser el cancerbero titular en el torneo del KO. Y acepta su rol de buen grado.

«Está claro que el jueves fue un día importante para nosotros. Se puso difícil la cosa, pero el equipo sacó fuerzas de todos lados y habla muy bien del Tenerife haber pasado de ronda en un campo difícil, con unas condiciones meteorológicas complicadas y un rival muy motivado», relató respecto al triunfo con el CD Ibiza. «Remontar un resultado adverso es difícil, da igual la categoría del equipo que tengas enfrente», apuntó.

Para Dani, en este torneo está prohibida la complacencia. «No te puedes relajar. Desde que pienses que eres un poco superior a nadie, la realidad te trae de vuelta», significó. «Planteamos un partido muy serio pero tuvimos la mala fortuna de encajar ese gol (1-0) y el equipo logró reponerse bien, así que estamos muy contentos por el pase», dijo en las horas posteriores al feliz triunfo en Can Misses.

Hernández tuvo el acierto de firmar un par de intervenciones de mérito que impidieron la clasificación de los locales. Así que tenía motivos para estar satisfecho, si bien él optaba por la mesura y la humildad en sus manifestaciones. «Mejor que nosotros los porteros no seamos protagonistas, pero cuando toca, hay que estar serios y dar la mejor versión», respondió.

Las sensaciones del meta fueron buenas en el regreso. «Era de los pocos que no había jugado ni un minuto todavía y tenía muchas ganas de aportar desde dentro», admitió. «Estoy contento porque el equipo va bien y eso es lo más importante. Trato de sumar lo que puedo; en liga no estoy teniendo partidos pero el equipo está genial. En la Copa me toca intentar aprovechar mi oportunidad», dijo a sabiendas de que muy probablemente vuelva a jugar este mismo mes en el venidero duelo contra el Eibar. Dani no jugaba desde mayo (Sabadell-Tenerife, 0-2).

«Ahora toca descansar del partido tan largo que tuvimos el jueves y pensar en Cartagena. Nosotros tenemos que pensar en defender el puesto bueno que tenemos en la clasificación y no distraernos para nada», reseñó respecto a la privilegiada tercera posición que defenderán en Cartagonova. En cuanto al sorteo, significó que se «ahorran un viaje más», al ser en casa el partido de la siguiente eliminatoria. «Vamos a tratar el partido de forma seria para seguir avanzando rondas». Para él, ganar será sinónimo de seguir jugando.