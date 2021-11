La Rosaleda, un desafío de otro siglo

El 4 de octubre de 1987, con goles de Ricardo Mínguez y de Miguel Ángel Ruiz en propia puerta, un Tenerife entrenado por Martín Marrero ganó por primera y única vez en La Rosaleda a un Málaga que, en aquel entonces, era Club Deportivo y no Club de Fútbol, como ahora. El equipo insular lo había intentado antes once veces, sin éxito: diez derrotas y un empate. Y volvió a visitar ese estadio en siete ocasiones más para enfrentarse al primer equipo malacitano –sí venció ahí al filial en 2006–, trayectoria que no hizo sino confirmar que La Rosaleda es uno de esos campos que se le resisten. Lo máximo que logró a partir de la única victoria, en 1987, fueron un par de igualadas en 2010 y 2021.

Los ejemplos más cercanos son significativos. Rubén Baraja debutó en Málaga con un preocupante 2-0 en 2019; y en marzo de 2021, ya con Ramis en el banquillo tinerfeño, un extraño gol de Folch evitó la derrota. Partidos decepcionantes, nada brillantes y con resultados lejanos a lo deseado.

La Rosaleda se vuelve a cruzar en el camino de un Tenerife que está siendo capaz de (casi) todo. Es el segundo mejor visitante, por detrás del Almería, con triunfos en Fuenlabrada, Valladolid, Huesca y Leganés, y empates en Oviedo y, el 4 de noviembre, Ibiza. A esta garantía ha añadido una respuesta más contundente en el Heliodoro, donde derrotó al Burgos y, el pasado lunes, al Girona en un tramo de noviembre que le ha permitido situarse en un tercer puesto al que hoy volverá solo si gana o empata. En el peor de los casos, el de una derrota, no saldrá de la zona de promoción, aunque ese resultado añadiría a un invitado más a la concurrida carrera por acabar la Liga entre los seis mejores, ya que el Málaga se pondría a 4 puntos de la escuadra tinerfeña.

Si el recorrido como visitante del equipo de Ramis es un aval, el que presenta en campo propio el conjunto de José Alberto López es incluso más fiable. De hecho, el Málaga es uno de los dos competidores que no han perdido en casa, junto al Almería. Visto desde otro ángulo, ha sumado 17 de sus 20 puntos delante de su público. De ahí que el peso de los antecedentes incluya también la dificultad de los números del conjunto andaluz en el presente ejercicio.

Sin la necesidad de realizar tantas rotaciones como en las últimas semanas, en las que el calendario estuvo más apretado, Ramis avisó el viernes que sí hará cambios. Ya se ha visto que, más o menos, el equipo mantiene el nivel juegue quien juegue. En la defensa, José León, que descansó ante el Girona, podría volver, por lo que saldría Carlos Ruiz o Sipcip. Larrea, que está sancionado, no será alternativa en un centro del campo en el que parece fijo Alexandre. La duda estaría en su pareja: Aitor, que fue sustituido en el descanso el pasado lunes, Míchel, sin minutos en ese partido, o incluso Sergio. En ataque, seguramente tendrán continuidad Sam Shashoua, Elady –izquierda– y Gallego. El extremo derecho quedaría abierto para Rubén Díez o Víctor Mollejo.

En el Málaga, López tiene la baja de Víctor Gómez, que está concentrado con la selección sub’21, y las dudas de Kevin, Paulino y Escassi por molestias físicas leves.