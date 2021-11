Cordero mejora a Cordero

Los números demuestran que los diez fichajes elegidos por el director deportivo del Tenerife la pasada pretemporada están ofreciendo un rendimiento más alto que el de los que se incorporaron a la plantilla blanquiazul hace dos veranos. Por participación en la competición y aportación goleadora, los jugadores nuevos están subiendo el nivel.

Una de las claves de la prometedora trayectoria del Tenerife en la Liga 21/22 reside en el rendimiento que están ofreciendo todos y cada uno de los futbolistas fichados por el club el pasado verano. Tal como dijo no hace mucho Luis Miguel Ramis, «no es normal» que una plantilla renovada casi al 50 por ciento cuaje tan rápido. El encargado de elegir a esos jugadores, Juan Carlos Cordero, asumió esa misma responsabilidad hace dos pretemporadas, pero entonces el resultado no fue tan efectivo. Por poner un par de ejemplos, entre los diez refuerzos de este último proyecto –sin contar a Sergio González, que ya formó parte de la plantilla en la segunda mitad de la campaña pasada– suman ocho goles más que los de la etapa anterior una vez consumidas las primeras 15 jornadas del curso. La diferencia entre la cuota de participación en cada uno de los casos también es notable, cercana a los 2.000 minutos. Aunque la intención del Cordero fue idéntica en sus dos Tenerifes y el número de altas se repitió, por unas razones o por otras en su segundo intento se está superando de forma clara.

Sin entrar en factores relevantes relacionados con la repuesta de los jugadores nuevos, como llegadas tardías, lesiones, sanciones o picos de forma –que los hubo antes y ahora–, y centrando el análisis solo en los números, en la comparación salen ganando los fichajes del ejercicio 2021/22. Por ejemplo, de los diez de la presente temporada ya hay seis que han logrado aportar goles. En esa decena se incluye al portero Juan Soriano, el único de la plantilla que lo ha jugado todo. El refuerzo con más tantos anotados es Elady (5), seguido de Alexandre Corredera y Enric Gallego (2). Con uno están Míchel (logró otro en Valladolid que fue apuntado como autogol), Mollejo y, desde el pasado lunes, Mellot. Los únicos que no se han estrenado en esta faceta son el central José León, el volante Larrea y el atacante Rubén Díez.

En cambio, el Tenerife se presentó en la decimosexta jornada de la Liga pasada con Fran Sol como máximo realizador (2) y con Gio Zarfino y Jacobo González como autores de un tanto cada uno. Los otros siete recién llegados tardaron más en marcar o sencillamente no llegaron tan lejos: Bruno Wilson, Nono, Ramón Folch, Valentín Vada, Otar Kakabadze, Carlos Pomares y Manu Apeh –los dos últimos son los únicos que continúan dentro del Tenerife–.

En cuanto a los minutos jugados, a estas alturas del calendario, los diez fichajes de la campaña anterior habían participado en, al menos, cuatro partidos (Kakabazde). Ahora, los que menos llevan son José León y Enric Gallego, con 9. El central se ha afianzado en las alineaciones –le tocó descansar ante el Girona– después de ponerse a punto tras superar una lesión, mientras que el delantero se está ganando la condición de fijo una vez superado un esguince de tobillo que le obligó a perderse cuatro partidos. Dentro de esta estadística, en el Tenerife de ahora hay tres blanquiazules que han intervenido en todas las jornadas: Juan Soriano, Alexandre Corredera y Elady. En el de hace un año, ninguno había pasado de 11 actuaciones. Con todo esto, la cuota de los fichajes de la campaña 2021/22 se resume con un 55 por ciento de los minutos de todo el equipo en los 15 primeros partidos, mientras que la presencia de los refuerzos de la 20/21 en el mismo tramo del calendario fue del 43 por ciento.

Ramis asegura que tanto él como Cordero tuvieron «claro» qué iban a necesitar para que la «transición» entre las dos temporadas diera el mejor resultado. «Ahora tenemos un equipo diferente con muchos jugadores incorporados distintos, pero el proceso de construcción me ha sorprendido porque ha ido a más velocidad de la que creía, y no es que no tuviera confianza en que funcionara, pero no es normal que todos los jugadores ofrezcan este rendimiento cuando participan», considera Ramis, encargado de elaborar una fórmula que está haciendo que Juan Carlos Cordero se supere.