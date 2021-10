Ramis: «El CD Tenerife es el Real Madrid de Segunda»

El técnico tarraconense invitó a no tener prisas con los procesos de formación de jóvenes jugadores, «a los que les llegará la oportunidad si trabajan, se esfuerzan y cumplen con las exigencias del equipo». Es así que puso en valor la dinámica que está desarrollando Ethyan, ya que «está trabajando para llegar a un buen nivel y aportar lo que hay que aportar en un equipo tan importante de esta categoría». Y en base a ello, «para mí, el Tenerife es el Real Madrid de la Segunda División en cuanto a exigencia se refiere. Y eso precisa de los momentos apropiados para debutar y jugar. No vale en el fútbol profesional y tan exigente que de repente, venga... a jugar», argumentó Ramis.

«Tiene que existir un proceso detrás en muchas situaciones y no voy a presumir, pero he trabajado 10 años en la cantera del Real Madrid y sé de lo que hablo. ¿Que el proceso y la velocidad a muchos les gustaría que fuera más rápido? –se preguntó– Pues sí y para mí también, pero no es posible porque cada jugador tiene su momento... Todos, se llamen como se llamen, o vengan de donde sea», dijo. El entrenador blanquiazul no quiso desaprovechar la oportunidad para reforzar sus comentarios y recordó que «el otro día el Eibar no tenía jugadores vascos o que el Real Madrid juega solo con un jugador español. No es buscar excusas. Seguiremos trabajando con la gente joven».

En relación a las bajas con las que se presentará el CD Tenerife en el campo del Leganés, Gallego, Mollejo y Míchel, Luis Miguel Ramis dejó claro que «los jugadores disponibles aportan mucho al equipo». «Creo que tenemos trabajo y rutinas colectivas buenas y en ese sentido no me preocupan las bajas porque los jugadores que tenemos disponibles van aportar lo que se ve en algunos momentos. Ahí está la jornada pasada en la que hubo unos cambios y la gente respondió en ese sentido bien», insistió.

Sobre el delantero Enric Gallego, Ramis explicó que le queda muy poco para recuperarse, ya que «el diagnóstico está claro, el proceso de recuperación también y él se siente cada vez mejor y con más confianza. Y ahora estoy más positivo con el esguince que se hizo en Almería que se junta con un edema óseo», explicó acerca de la ausencia de su nueve de referencia, una baja que le ha obligado a trastocar sus esquemas.

Tete

En cuanto al compromiso de mañana ante el CD Leganés (20:00 horas), Luis Miguel Ramis aseguró que el equipo se encuentra con mucha confianza y está en modo positivo para afrontar el partido contra un conjunto «que es muy potente en la categoría». «No me cabe ninguna duda de que se manejará en los puestos de arriba», expresó. No obstante, el técnico tarraconense señalaba que al Leganés «le está costando más al principio engancharse a la liga y sumar puntos, pero el potencial del equipo y sus muchos recursos, a pesar de las lesiones como tenemos todos, son muchos. Es un equipo potente, que intenta buscarte arriba, que tiene muchas soluciones ofensivas». Es por ello por lo que el

«El Leganés acabará arriba»

buscará hacer un partido «para generarles dudas y más desconfianzas, si puede ser», dejando Ramis muy claro que «somos capaces de competir de tú a tú, como ya hemos demostrado con otros equipos de la categoría». Tiene muy claro que será un partido «exigirá muchísimo tanto en ataque como en defensa por el tremendo potencial que tiene el rival. «Tendremos que manejar esos momentos del partido en el que el rival puede caer en incertidumbre y en no estar cómodos en el campo», concluyó.