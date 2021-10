Samuel Shashoua y diez más

«No digo nunca quién va a jugar, pero Sam va a formar parte del once». Luis Miguel Ramis rompió ayer la norma de no dar pistas a los rivales. Lo hizo en una situación especial, la que surgió después de que el futbolista en cuestión, Samuel Shashoua, diera positivo en un control de alcoholemia realizado por la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife en la madrugada del lunes al martes 12 de octubre.

«He hablado con él y en el club también lo han hecho, y el respaldo nuestro y de sus compañeros es total», aseguró el entrenador dando por «zanjado» el asunto. «Es un futbolista súper importante», dijo antes de apuntar que decidió sustituirlo en descanso del derbi porque no estaba aportando todo lo que esperaba. «Pero ante el Éibar, Sam y diez más», remarcó.

Todo ocurrió siete días antes, el lunes 11. La plantilla blanquiazul tenía libre el martes y varios jugadores aprovecharon para cenar juntos y alargar la reunión en locales de ocio nocturno del área metropolitana. A la hora de regresar a casa, Shashoua decidió hacerlo en su propio vehículo, a pesar de que había consumido alcohol. Lo hizo acompañado por dos futbolistas.

En ese trayecto, la manera de conducir del jugador inglés llamó la atención de los agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, quienes ordenaron que detuviera el vehículo, sin conseguirlo en un primer intento. A continuación procedieron a realizarle un control de alcoholemia con el resultado positivo, superior a los 0,6 miligramos por litro de aire respirado, informó ayer la Ser. Samuel fue trasladado a la Comisaría de la capital tinerfeña, donde le dieron información sobre la infracción que había cometido y le indicaron que tendrá que acudir a un juicio rápido que se llevará a cabo antes de fin de mes, aunque desde la parte del deportista se intentará llegar a un acuerdo para no pasar por los juzgados. En cualquier caso, Shashoua tendrá que asumir una sanción económica y no podrá disponer de su carnet de conducir durante un largo tiempo.

Tal como reveló ayer Ramis, el jugador contó lo sucedido al director deportivo Juan Carlos Cordero y el club aplicó el correspondiente castigo en función a lo establecido en su régimen de disciplina. En el plano deportivo, Shashoua completó la semana previa al derbi y fue titular, a pesar de que Ramis notó que su rendimiento en las sesiones de trabajo no era el mismo.

Después del partido, pidió disculpas con un mensaje en Twitter. «Hace unos días me vi envuelto en un incidente del que soy único responsable y en el que no actué de manera adecuada. Asumo todas las consecuencias», publicó.





Un «maremoto» por salir del playoff

En una temporada tan larga e igualada como la Segunda División, Ramis cuenta con que cualquier equipo, incluyendo el Tenerife, entrará y saldrá de determinados segmentos de la clasificación. En el caso del equipo blanquiazul, su hábitat está siendo el de la zona de promoción, de la que podría descolgarse en la undécima jornada, en el peor de los casos. «Lo normal para muchos equipos es que entremos y salgamos de esas posiciones», advirtió ayer. «Hemos estado ahí desde la primera jornada, pero si un día somos séptimos, podría haber un maremoto descomunal», apuntó antes de aclarar que su lectura acerca de esa supuesta situación sería diferente. «Es algo que puede ocurrir e intentaremos que no pase», afirmó. «Si ganamos, nos consolidaremos, pero no me voy a volver loco si en algún momento salimos de ahí. Volveremos porque trabajamos para eso», manifestó Ramis.