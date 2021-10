Evaluación de daños tras el derbi

No todos los equipos salen como si nada hubiera pasado de un partido como el del sábado en el estadio de Gran Canaria. Perder un derbi y hacerlo con un gol en el minuto 92 puede dejar efectos secundarios. O no. Lo bueno es que el Tenerife no tendrá que esperar mucho tiempo para recibir las primeras respuestas. Con muy poco margen para lamentar lo sucedido, hoy le toca volver a competir.

Tres días después, evaluará los posibles daños en uno de los duelos más exigentes de la temporada en el Heliodoro. Los blanquiazules recibirán a uno de los descendidos, a un Éibar que no solo es candidato a volver a Primera en el plazo más corto posible, sino que está demostrando haberle tomado el pulso a la categoría. Después de empezar la Liga con dos derrotas, no ha vuelto a perder. Con 18 puntos de los últimos 24, se ha situado cuarto. Tiene uno de renta sobre un Tenerife que defenderá su condición de equipo de playoff.

Sería un triunfo con ventajas añadidas. No solo se trata de vencer al que ahora es un rival directo, con sus 30 millones de euros de gasto permitido para fichar –20 más que el Tenerife–. Un teórico resultado positivo atenuaría el impacto del tropiezo en el clásico.

Precisamente, la cercanía de la visita a la Unión Deportiva y la de Butarque a la vuelta de la esquina, tendrán influencia en la alineación. La idea es dosificar esfuerzos. Para zanjar el asunto del incidente de Shashoua, Ramis confirmó que será titular. De resto, hay algunos con plaza fija –Soriano–, pero también otros que podrían tener relevo. No habrá una revolución, pero sí varias novedades.

A quien no podrá alinear es a Enric Gallego. El técnico avanzó la semana pasada que el delantero se iba a perder el encuentro de hoy por el esguince de tobillo que sufrió el 24 de septiembre en Almería. Esta será la única baja por lesión, aparte de las de larga duración de Lasso, Alonso y Nahuel, más una reciente de Alberto, que no estaba siendo convocado.

En el apartado de altas, Ramis recupera a Jérémy Mellot, resignado a ser espectador en el derbi por su expulsión en la jornada anterior. El francés lo había jugado todo hasta ese momento y fue sustituido en Gran Canaria por un Shaq Moore que rindió a un alto nivel. Una de las dudas estará, por tanto, en el ocupante del lateral derecho. Pero se pueden extender a otras demarcaciones –incluso más en la defensa– si Ramis opta por sentar a jugadores con una carga acumulada de minutos. Ahí se postulan blanquiazules más frescos como Pomares, Mollejo, Álex Bermejo...

Ninguno de ellos tendrá como rival hoy a Fran Sol. El máximo goleador del Tenerife en la campaña 20/21 entró en la enfermería del Éibar la semana pasada por un traumatismo lumbar. El madrileño estaba jugando con regularidad y llevaba un gol, registro lejano al que presenta Stoichkov, autor de siete dianas –la última, para derrotar al Almería hace cuatro días– y máximo anotador de la Liga. Además de Sol, se quedan sin partido Arbilla, Toño y Etxeita. El desafío para el Éibar no es otro que ganar por primera vez en el Heliodoro, tras doce intentos, y volver a vencer fuera después los empates ante el Amorebieta y el Mirandés.