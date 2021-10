«Nuestra victoria es el lleno»

Tocando el derbi lo justo y de manera natural, Luis Miguel Ramis aclaró ayer que su orden de prioridades le impide desviar su atención a la visita del 16 de octubre al estadio de Gran Canaria, teniendo antes otro partido de Liga, el de mañana en el Rodríguez López ante el Amorebieta. Se trata, además, de una cita con el aliciente añadido de su carácter benéfico, pues la recaudación en taquilla irá destinada a las personas perjudicadas por el volcán de La Palma. Por tal motivo, el técnico afirmó que el verdadero triunfo estaría en la venta de todas las entradas.

«Voy a buscar que el equipo gane, pero el lleno sería nuestra victoria», dijo ayer refiriéndose al reto de que se ocupen todas las butacas disponibles. «Hay cosas en la vida que están por encima de lo demás y ojalá toda la gente pueda estar ahí para apoyar a La Palma».

En el plano deportivo, indicó que no se plantea la victoria ante el Amorebieta solo como una garantía para llegar al estadio de Gran Canaria con más puntos que la Unión Deportiva. «Me importan estos puntos infinitamente más que la posibilidad de llegar al derbi por delante» en la tabla, dijo con la ventaja de que el Tenerife posee un punto más que su vecino.

En cualquier caso, calificó como «normal» que «la cabeza» de aficionados y periodistas «viaje» al partido en Las Palmas, porque se trata de un encuentro «señalado en el calendario». Otra cosa es lo que piensen los jugadores y técnicos. «Nuestro principal objetivo es hacer disfrutar a la afición y eso se consigue con resultados en este tipo de encuentros, pero nosotros no debemos desviarnos de lo que importa, porque lo que quiere la gente es que el Tenerife gane el domingo», comentó Ramis admitiendo que ya tiene la «planificación del próximo mes», con el derbi incluido. «Pero a día de hoy detecto que todos están centrados en ganar al Amorebieta, más allá de que en el entorno se empiece a hablar del derbi de forma lícita».

Esa corriente de entusiasmo y la respuesta del público en un partido como el de mañana no tendrían por qué jugar en contra de los blanquiazules. «Son maduros y los que lo son menos también tienen minutos en la competición y una personalidad marcada», señaló descartando el riesgo de un exceso de motivación en el grupo.

Tampoco quiso comparar el encuentro con el Amorebieta con un partido trampa por estar en medio del triunfo en Huesca y el derbi. «Es el que toca», recordó. «Nunca saco los pies del tiesto, porque sé lo que es el fútbol y cómo es esta categoría: a la mínima, aquí te castigan. Por tanto, tendremos todos los sentidos puestos en el partido de este domingo, sabiendo que lo hecho hasta ahora ya está contabilizado en la clasificación y que no nos va a dar ni a quitar energías».

Ese enfoque único sitúa una de las claves en la conveniencia de ganar los duelos individuales. «El Amorebieta es un equipo que los provoca, lo hace bien y saca partido de ello, así que habrá que dar respuesta», explicó el entrenador esperando que el Tenerife se acerque mañana a su «mejor versión».

Ve a Shashoua en Primera División

La ampliación de la duración del contrato de Samuel Shashoua por una temporada más, hasta junio de 2023, sirvió de excusa para que Ramis analizara la evolución de un jugador que, desde su punto de vista, acabará compitiendo en Primera. El técnico opinó que el propio Sam ha sido el principal responsable de su crecimiento, por lo «receptivo que se ha mostrado, por querer seguir dando pasos adelante» y porque ha estado «concentrado» en el trabajo diario. «No digo que antes no lo hiciera así, pero ha reconocido que podía dar más en todas las fases del juego», añadió el entrenador, orgulloso por haber contribuido a formar a un futbolista «más completo» que antes. «Sigue teniendo el talento que tenía, pero en el fútbol profesional no te vale solo con eso. No me cabe duda de que llegará a Primera, y ojalá sea con nosotros, porque es un jugador preparado para la exigencia del fútbol profesional de alto nivel», argumentó. Desde que Ramis llegó al Tenerife, Shashoua solo dejó de participar en un partido por descanso, en Oviedo, y entre finales de enero y comienzos de febrero por una lesión. En total, 33 encuentros oficiales y siete goles.