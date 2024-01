Solo el Manisa, sexto en la liga turca, sabe lo que es ganar este año en el Mustafa Kemal Spor Salonu, la pista del Pinar Karsiyaka, rival esta tarde del Lenovo Tenerife. Sus otros 12 visitantes, desde el Fenerbahce, pasando por el Galatasaray, el Besiktas y el Tofas, hasta el Breogán hace solo una semana, hincaron la rodilla.

Como también perdió el Lenovo Tenerife (88-80 tras un 45-57 favorable) en su única comparecencia en una cancha muy caliente (5.000 espectadores) con público a pie de pista, objeto ya de varias multas por parte de la BCL, y de cuya pasión desmedida ya conoce, por ejemplo, Sasu Salin, prácticamente agredido por un aficionado cuando se fue al suelo en un lateral.

De aquel duelo solo repetirán jugadores del club isleño: Fitilaldo, Salin, Huertas, Sastre, Doornekamp y Shermadimi. Pero hay un séptimo integrante del plantel canarista que sí sabe lo que es salir airoso de Esmirna. Es Ily Diop, que con una gran actuación sentenció al Pinar hace apenas un año.

El 11 de enero de 2023 el pívot senegalés lideró al UCAM Murcia para sentenciar el play in contra el cuadro otomano (89-96). En ese choque Ily se fue hasta 12 puntos, seis rebotes, cuatro asistencias y un tapón para un total de 21 de valoración y un +26 en el +/-. Todo en solo 20 minutos y seis segundos para domar y silenciar al Mustafa Kemal Spor Salonu.

Fue, por números, el mejor encuentro de Diop en los últimos cinco años. Tanto en ACB como en competición continental. Para dar con un duelo más destacado del africano hay que remontarse hasta diciembre de 2018, cuando con el Baskonia le hizo 20 puntos y cinco rebotes (25 de valoración, su tope en España) al Burgos.

Esta tarde el Lenovo necesitará de Ily no una actuación tan descollante como la de hace un año, pero sí unas prestaciones de mucha actividad. No lo tendrá, sin embargo, nada fácil el senegalés en este estreno del Round of 16. Y es que Diop deberá emparejarse con Vernon Carey Jr, un pívot de 2,06 y solo 22 años que se está convirtiendo en la sensación de la BCL 23/24. El norteamericano promedia, tras nueve encuentros, 17,7 puntos (nunca ha bajado de la decena), 7,6 rebotes y 1,8 tapones para 23 de valoración, una cifra que le sitúa como el jugador más valorado de toda la competición.

Diop ya se ha visto superado en las dos veces que se ha medido con Carey (se enfrentó al Pinar en la fase regular cuando militaba en el Oostende), pero hoy está obligado a rescatar aquella versión con la que ya enfrió el infierno turco.

El Pinar, un rival fijo para los españoles

Se reedita este martes lo que va camino de convertirse en algo más que un clásico dentro de la BCL: que el Pinar Karsiyaka se enfrente a un equipo español. Y es que salvo en la 16/17, cuando era dirigido por Nenad Markovic y donde ya despuntaba Mateusz Ponitka, en todas sus demás participaciones en el torneo auspiciado por la FIBA el cuadro de Esmirna se las ha visto siempre con, al menos, un conjunto español. Lo hizo en la 17/18 con el Murcia, y por partida doble, tanto en la fase regular como en el play off de cuartos. En su regreso a la BCL, en la 20/21, se midó al Bilbao, y ya en la Final Eight contra el Burgos y el Zaragoza. En la 21/22 sus adversarios fueron el Manresa y el Lenovo Tenerife, mientras que el pasado curso repitió el UCAM Murcia. Ahora, y tras eliminar hace una semana en en el play in al Río Breogán, le vuelve a tocar el turno al Lenovo Tenerife en esta particular tradición.