Aniano Cabrera: "El mejor refuerzo es mantener el grupo"

¿Qué nota le pone a la pretemporada?

Sobresaliente. Un nueve y medio.

El presidente Félix Hernández ha dicho que es la mejor de la historia del club. ¿Está de acuerdo?

Es verdad que en las cuatro competiciones hemos llegado prácticamente hasta el final, y eso es muy meritorio. Hemos cumplido con los objetivos, y resulta extraordinario. El asunto es que la historia de los últimos años es tan buena que hace que cada temporada sea la mejor resulte muy complicado.

Pero algo le habrá dejado mal sabor de boca... ¿La Final Four de la BCL o los cuartos de la ACB, quizá?

Pues no. Me quedaría con la Copa del Rey, porque hablamos de la oportunidad de jugar una final y ganarla, pero no lo pudimos hacer. Me quedo con esa espina más que con cualquier otra, porque además es un torneo que no hemos ganado.

Al margen del problema vírico, dio la sensación de que el equipo no llegó nada fresco al final de la temporada...

Bueno... Más que no llegar bien nosotros, creo que el Unicaja sí estuvo mucho mejor. Te queda la sensación de que se podía haber logrado algún resultado positivo más en el playoff, pero insisto, el Unicaja fue, en ese momento, mejor que nosotros, y ya está.

¿Hasta qué punto influye, en ese final, la avanzada edad de muchos integrantes de la plantilla?

El Canarias, históricamente, siempre ha sido un equipo de jugadores veteranos. Desde que yo iba a la grada a verlo, y también en los más de 20 años que llevo dentro de él. Y ejemplos fueron Germán González, Carmelo Cabreras, Manolo de las Casas... Luego Guillén, Chagoyen, Urreizti, el propio Nacho Yáñez... El problema es que nos estamos acostumbrando a comer solomillo del rico, y despreciamos la pechuga de pollo. Nosotros tenemos una idea y con ella nos va formidablemente. Igual el día que la cambiemos, fallamos. Y esa idea es traer jugadores para competir, ganar y cumplir objetivos.

¿Entonces no considera que es necesario, sí o sí, rejuvenecerla?

No, para nada. Los que piensan en esa línea quizá creen que vamos a ganar siempre la Liga, la Copa del Rey y la Champions. Esos no son nuestros objetivos.

No acabaron bien la temporada, en cuanto a rendimiento, jugadores como Fitipaldo, Fernández y Salin. ¿Fue todo por tema físico?

Que yo sepa, es por temas físicos. No veo nada más extraño. Coincidieron esas lesiones y sobreesfuerzos para cubrir dichas lesiones, y luego a todos les costó volver a entrar.

¿Se puede considerar que Leandro Bolmaro se quedó a medio explotar? ¿Pensaba que iba a ofrecer algo más de lo que dio?

Bolmaro viene con un equipo hecho, y ahí entrar es complicado. Nos dio energía y bastantes cosas más, pero no hay que olvidar que había estado un buen tiempo sin competir. También se lesiona el tobillo cuando mejor estaba y además le pitaban faltas a las que en el Barcelona no estaba acostumbrado. Pero en líneas generales creo que cumplió con las expectativas.

¿Esperaba, y entiende, la marcha de Marco Justo?

Bueno, es algo normal. Después de tanto tiempo en el club es lógico buscar un cambio de aires y emprender otros proyectos. Me lo comentó y no hubo problema alguno. Le deseamos toda la suerte del mundo, y si hay que ayudarle en algo, pues se hará.

Hablemos en clave de futuro. ¿Qué se puede esperar de Dusan Ristic?

Algo diferente a lo que tenemos con Gio y con Fran. Es un jugador que ya tuvo un buen impacto en la liga y que nos permitirá, en un momento determinado, abrir el campo, ya que no poseíamos ese rango de tiro. También ayudará en el rebote defensivo. Y además hay que tener en cuenta que Shermadini vendrá de jugar el Mundial, con todo lo que eso supone. Hemos tratado de estar bien cubiertos en la posición de cinco.

Estamos hablando de tres cincos entre los que no hay ninguno con un teórico rol muy secundario. ¿Hay minutos para todos? ¿Existe la posibilidad de ver a dos de ellos a la vez en cancha?

Eso es un tema más para Txus. Ya veremos qué sucede. En principio Ristic viene a jugar de cinco.

¿Resultó sencillo renovar a Elgin Cook?

Sí. Había una opción por ambas partes y las dos decidimos que queríamos continuar. Hubo momentos del año en los que estuvo mejor y otros algo peor, pero nos ha dado unas prestaciones que no teníamos, y siempre ha tenido un compromiso máximo para ayudar al equipo.

Desde fuera da la sensación que en ocasiones Elgin podía querer una mayor cuota de protagonismo. ¿Les llegó a expresar esa inquietud?

Los días que tenía que anotar, anotó. Y lo mismo con la defensa y el rebote, y también jugando de tres o de dos. Siempre al servicio al equipo, y eso a veces cuesta entenderlo. No creo que estuviera a disgusto cuando hemos llegado a un acuerdo rápido para continuar juntos. Es un jugador que asume lo que el entrenador quiere de él. El primer día, desde que se bajó del avión, de sus primeras palabras fueron rebote y defensa.

Aunque sí les costará más económicamente.

Sí, por aquello de la tributación y los impuestos es más caro. En salario no hay tanta diferencia.

¿Cuántos fichajes más tienen pensado hacer?

Tenemos que esperar a renovaciones y a jugadores que tienen opción de salida. Sería, como máximo, tres, yéndonos a una plantilla de 13 jugadores.

Pero con 13 al final acaban jugando, por la filosofía de Vidorreta y por una rotación corta que él mismo ha admitido siempre, solo 10...

Eso sucede en todos los equipos. Y en la NBA incluso lo hacen con menos teniendo un roster más amplio. Tenemos que estar preparados, porque en el caso de tener que fichar más adelante, durante el año no encuentras lo que tú quieres. Además, somos un equipo que no suele ir a mercado en medio de la temporada, salvo por las lesiones.

Se han marchado Sergio Rodríguez y Moussa Diagne, dos cupos. ¿Habrá problema en este aspecto?

Espero que no lo haya. Estamos valorando qué hacer con Kostas [Kostadinov], si recuperarlo o mantenerlo en algún sitio donde pueda jugar; también hay que ver qué hacemos con Alberto Cabrera. Y detrás vienen varios jugadores de formación que en un momento determinado nos pueden ayudar para cumplir con la normativa.

¿Qué aspecto necesita reforzar el equipo?

El mejor refuerzo es mantener el grupo y la base. Eso ha sido así todo estos años. Es importante mantener esa química para que ayude a seguir sumando victorias. Creo que estamos casi en el tope de crecimiento del club, por lo que hay que tratar de prolongar este ciclo e intentar llegar lo más lejos posible en todas las competiciones. Y sin olvidar el objetivo prioritario, que es mantenerte muchos años en ACB.

Puede ser la primera vez en varios años con una plantilla en la que no haya nadie nacido en la Isla...

Puede suceder eso, sí, al menos con contrato profesional. Pero no pasa nada.

¿Sigue viendo, como él dice, a Txus Vidorreta durante muchos años aquí?

Ahora mismo tenemos firmado un año más de relación, pero hay comunicación, química y profesionalidad...Y ojalá lo sigamos teniendo aquí muchos años, porque es la piedra angular de toda la parte deportiva; como lo es Félix en la gestión. Txus es vital para nosotros y por eso, entre las dos partes estamos valorando ampliar el contrato.

¿Y desde el club se ve con buenos ojos la intención del técnico de ser seleccionador de algún combinado nacional?

Si se puede compatibilizar no hay ningún problema. Ya hay muchos entrenadores que lo hacen. No debe haber problema.

¿Y Aniano Cabrera también se considera vital para el CB Canarias?

Bueno... Hay que ir viendo cómo avanza el organigrama del club, pero ahora ahí estamos.

¿Pero se ve emigrando a otro club más pronto que tarde? Porque incluso este verano se llegó a decir que el Valencia tuvo su nombre encima de la mesa...

No, no. A mí no me llamó nadie. En el caso de que algún día llegara una oferta se escucharía y se valoraría. Además, ahora mismo estoy en el mejor sitio posible, y eso hay que valorarlo. No solo yo, sino todo el entorno, porque el día que no estemos será cuando apreciaremos lo que estamos haciendo ahora. Es muy importante mantener esto arriba, que cuando se habla de los ocho millones y medio de presupuesto, muchos piensan que todo esto se queda solo alrededor del equipo.

¿Tendrá el equipo de nuevo una pretemporada corta y muy condicionada?

Primero tendremos que ver con cuántos jugadores podemos contar desde el inicio por el tema del Mundial, pero nos gustaría hacer entre cuatro y seis partidos. Tiraremos de los jóvenes como en los últimos años. Una o dos salidas fuera, que es más sencillo que pagarle el viaje a algún equipo de fuera para que venga. Estamos en conversaciones con el Gran Canaria.