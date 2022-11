El liderato de la regularidad

Primero de nada en particular y líder en el todo. Así se podrían definir las prestaciones numéricas del Lenovo Tenerife en lo que se lleva jugado de Liga Endesa. Y es que el conjunto aurinegro es líder en la tabla sin necesidad de mandar en ninguno de los apartados estadísticos oficiales –los puntos encajados no se contemplan– contemplados por la ACB.

Al Lenovo Tenerife no le hace falta mandar en nada en concreto para liderar en estos momentos la Liga Endesa 22/23. Salvo en el apartado defensivo –guarismo que la competición no contempla como oficial y en el que los canaristas son los más destacados entre todos los competidores– el conjunto de Txus Vidorreta no es el más relucen en ninguno de los 18 apartados estadísticos oficiales que contempla la ACB. Los aurinegros no son ni los que mejor o más tiran, ni los que mejor asisten, y mucho menos los que más rebotean. Pero su regularidad es tan grande que sin brillar especialmente en nada, sí les da para comandar en solitario la tabla clasificatoria después de ocho jornadas.

Donde más fiables se han mostrado hasta ahora los isleños es en el tiro de dos puntos, ya que con su 57,2% de efectividad –el año pasado sí acabaron la fase regular como líderes gracias a su 56,9% de acierto– solo son superados en estos momentos por el Unicaja Málaga gracias a su 58,6%. El cuadro lagunero también ocupa posición de podio –en concreto la tercera– en otros cuatro apartados numéricos: por un lado en menos faltas cometidas y en más recuperaciones, baremos que dejan bien a las claras el empeño defensivo con precisión milimétrica que viene ejerciendo el conjunto isleño. También es bronce el CB Canarias entre los conjuntos que más faltas reciben y que menos balones se dejan por el camino. En este caso queda explicado el exquisito trato de los aurinegros cuando tienen el balón en sus manos.

La fiabilidad en los tiros libres (5º) y la valoración global (4º) son otros aspectos estadísticos en los que viene destacando este Lenovo Tenerife. Es en la primera de estas clasificaciones donde sí se queda un poco a medio camino la escuadra tinerfeña. Y es que el Lenovo había sobresalido desde el 4,60 en las dos últimas campañas, en las que fue el mejor club de la liga. Así, después de haberse ido en ambos casos por encima de un superlativo 80% de acierto (80,78% en la 21/22) los de Txus Vidorreta se quedan por ahora en un 78,31%. Algo parecido ocurre con las asistencias, donde los aurinegros reparten aproximadamente un pase de canasta menos (16,4 frente a 17,5) que el ejercicio anterior.

En el otro lado de la moneda –y pese a haber ganado este año en el aspecto físico– los canaristas son penúltimos en tapones y antepenúltimos en los rebotes, siendo en los ofensivos el club que menos captura. Lo que en un análisis simple podría parecer una importante rémora queda, sin embargo, en un pero sin demasiada incidencia, ya que el notable acierto en el tiro de los laguneros provoca que se produzcan menos segundas opciones en aro ajeno. En definitiva, regularidad para ser líder.