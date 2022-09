El Lenovo se acerca a las estrellas

El descubrimiento de esta particular y a la vez espectacular simbiosis tuvo lugar ayer en un acto celebrado en el Centro Cultural Aguere. Una cita que congregó a jugadores, consejeros y aficionados del club lagunero, así como a directivos del IAC, entidad que ha colaborado en el diseño de las prendas y con la que se ha firmado un convenio para la difusión de la Astronomía. El actor y humorista tinerfeño Aarón Gómez ejerció de maestro de ceremonias. La firma de dichas equipaciones lleva, un año más, la firma de la marca Austral Sport. Tres nuevas pieles entre las que destaca una tercera rompedora y en la que predominan, en esta ocasión, los colores rojos y negros, aquellos por los que se caracteriza la constelación de Orión y que, literalmente, se ha tratado de plasmar en dicha vestimenta.

Fue la explicación teórica y acogedora de una apuesta que ya tuvo una primera puesta en escena magna. Ayer ejercieron de modelos Aaron Doornekamp, Joan Sastre y Moussa Diagné. Semanas atrás las perchas fueron otros integrantes de la plantilla: Tim Abromaitis, Sergio Rodríguez e Iván Cruz. La sesión, entonces, tuvo lugar en los exteriores del Observatorio del Teide, situado en Izaña. Escenario de primer nivel en la mejor correlación posible con el significado de las equipaciones 22/23. Las dos prendas principales con las que jugará el Lenovo a partir del 29 de septiembre seguirán teniendo el negro y el amarillo, respectivamente, como tonalidades principales.

La tercera versión de la equipación de juego plasma en tela un fragmento de una imagen real, captada desde los Observatorios de Canarias, por el IAC. La imagen evidencia la amalgama de colores que pueden apreciarse en el espacio, especialmente en la región de la constelación de Orión, siendo esta el motivo central elegido para ese tercer equipaje. En la misma, se destacan las tres estrellas gigantes azules de su cinturón (Mintaka, Alnilam y Alnitak), así como la nebulosa de la Llama, y justo debajo, la famosa nebulosa oscura Cabeza de Caballo. De igual forma, también se distingue la gran nebulosa de Orión (M42).

Pero no solo esa tercera prenda tiene unqa conexión con las estrellas, dado que tanto en la amarillacomo en la negra también «se pueden apreciar diversas constelaciones de las que se peuden divisar en el cielo de Canarias», según apuntó Alfred Rosenberg, astrofísico y divulgador del IAC. «Hemos tratado de captar la belleza del cielo canario con los jugadores prácticamente integrados en él. Las fotografías no son un montaje sino fotos de larga exposición reales», añadió al respecto el también astrofísico Daniel López.

Ayer, el director de Marketing del club lagunero, Federico García Soto, agradeció «el equipo espectacular» con el que se encontró en el IAC, así como su «enorme predisposición» desde los primeros contactos de «una institución única en el mundo». Una unión en la que también ha tenido que ver la marca de la ropa canarista. «Austral siempre está pendiente de nuestras locuras para plasmarlas en equipajes», destacó García Soto, que también puso en valor el trabajo «del resto de componentes del club» para hacer posible esta iniciativa.

En la presentación también estuvo presente Rafael Rebollo, máximo responsable del IAC, y que admitió «sentirse muy honrado por el gesto que ha tenido el CB Canarias de acercar el cielo a sus jugadores por medio de esta equipación». «Con la cantidad de miles de seguidores que tiene el equipo, esta iniciativa nos ayudará a ayudará a que las generaciones valoren lo que es la ciencia y se sientan próxima a ella, porque sin ciencia no hay futuro», añadió la misma fuente. «La autentica constelación la forma realmente este club que está lleno de estrellas y llevan el nombre de Canarias hasta lo más alto», añadió Rebollo a modo de guiño.

Sastre: «Les ha quedado espectacular»

Aunque en la presentación de ayer fue Aaron Doornekamp el que lució la tercera equipación que ya ha despertado todas las admiraciones entre las nuevas ropas del CB Canarias 22/23, otro de los jugadores que ofició de modelo en el Centro Cultural Aguere fue Joan Sastre, que no escondió sus gustos y preferencias. «Están muy bonitas y la idea de presentar el cielo de Canarias y de Tenerife me parece muy acertada y original; y aunque las tres son muy bonitas, la que me gusta más es la tercera. Les ha quedado espectacular» Cuestionado precisamente por la prenda roja y negra, el exterior balear la calificó como «la más novedosa». «Por los colores y el diseño es a la que menos estamos acostumbrados; es diferente y quizá por eso gusta más», añadió el jugador canarista, que al igual que Doornekamp y Diagne se fotografiaron con los aficionados que se congregaron en el acto. Los seguidores canaristas también pudieron posar junto a los más destacados trofeos logrados por el club aurinegro en estos últimos años.