Abromaitis: «Aquí noto alegría y ganas de empujar para mejorar»

Con la sonrisa que siempre mostró en su primera etapa como canarista. Así se presentó ayer Tim Abromaitis cono jugador del Lenovo Tenerife 22/23. Más allá de sus cualidades técnicas –capacidad para rebotear, defender y tirar– y en plena madurez deportiva –tiene 32 años– el ala pívot norteamericano –pero con pasaporte comunitario– reconoce «estar feliz y muy contento» por volver a la que puede considerar su segunda casa, y donde ya pasó cuatro temporadas consecutivas. Una situación aún más familiar para el de Conneticut por lo que siente en el actual plantel aurinegro. «Aquí noto la alegría del equipo. La impresión de que llegas al vestuario y la gente quiere estar aquí, entrenar y empujar para mejorar. Es una buena sensación», respondió cuando se le cuestionó por lo que más le había llamado la atención de este nuevo Canarias.

Aseguró Abromaitis que, tras un curso en el Zenit ruso y dos en el Unicaja, «no ha cambiado nada» en él. «Hago más o menos las mismas cosas», comentó. «Voy a intentar dar lo máximo. No sé cómo va a salir, pero me prepararé para cada día, para cada entreno y para cada partido con el fin de competir. Voy a hacer lo que necesite el equipo», explicó Tim sobre sus intenciones. «Todavía no hemos tratado demasiado sobre mi rol, lo que sí sé es que haré lo que me pida [Txus] para mejorar al equipo y obtener buenos resultados», añadió al respecto el norteamericano.

Algo parecido sucede nivel colectivo. «No hemos hablado de objetivos, pero sí queremos ganar todos los partidos que podamos. Creo que podemos competir en todos los partidos, tanto en la ACB como en BCL, pero poner un objetivo concreto es algo que no puedo hacer», señaló al respecto el canarista.