Marcelinho: «El MVP podía haber sido para cualquiera; lo importante es el grupo»

Marcelinho Huertas fue el gran héroe de la final y no pudo contener las lágrimas en el momento de la entrega de trofeos. Como era de prever, fue elegido MVP. «Sí, estoy muy emocionado y muy contento», relató ante una nube de micrófonos. «Es increíble lo que hemos conseguido; llegar otra vez a la final tiene un mérito increíble, como todo lo que estamos haciendo», apuntó el base.

«Peleamos toda la temporada por estar en la posición donde estamos hoy. Hemos sacado un partido complicadísimo ante un rival que venía jugando a un nivel estratosférico y por supuesto es una victoria de un grandísimo valor», quiso remarcar.

Marce puso por delante de todo lo demás «el trabajo del equipo, porque los premios individuales solo llegan si el grupo está bien», reseñó. «Y si no haces el trabajo pensando en el grupo, primero no ganas; y segundo, no vale la pena. Podría haber ganado el MVP cualquiera: Sasu, Gio, Kyle... Me tocó a mí y se lo dedico a todo el grupo, a la afición, por supuesto a mi familia. También mi perro, que falleció hace dos meses y lo pasé realmente mal. Va también para él».