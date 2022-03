«Mejoramos con más intensidad»

No escondió Txus Vidorreta las dificultades que tuvieron los suyos para sacar adelante el partido de ayer. En especial hasta el descanso, para luego, a base de más intensidad, experimentar una gran mejoría. «Ha sido un partido duro en el que ellos supieron cómo atacar nuestra defensa en la primera parte; estuvimos un poco blandos, sobre todo en pintura, no gastamos faltas y anotaron con mucha facilidad», se lamentó el técnico canarista. «Pero hemos mejorado, metiendo más intensidad y agresividad para empezar a robar balones, lo que nos ha acabado dando una victoria clara basada en nuestra mejoría defensa y en el gran acierto en el tiro de tres. Aunque con un resultado quizá exagerado para la igualdad que hubo durante al menos 26 o 27 minutos», añadió al respecto el preparador vasco.

También expuso Vidorreta lo que dijo a los suyos en el vestuario para que se viera ese cambio radical. «Lo habíamos hablamos varias veces, tanto en los tiempos muertos y en el descanso, que como estábamos jugando no era el camino para ganar, y menos aún ante un equipo que competía con criterio e ilusión. Si no estas más duro en la pintura, gastas faltas y eres más agresivo, se te complica», comentó, para admitir que el Canarias también «tuvo mucho acierto desde la línea de tres puntos». «Y eso es algo que no sucede habitualmente en casa, lo que también es un motivo de alegría ya que circulamos bien la pelota y conectamos con el aro en momentos claves».

Alabó también el técnico la labor de Wiltjer. «Nos está dando muchas cosas durante toda la temporada y pone voluntad para mejorar en los aspectos en los que necesitamos que mejore, es un tirador extraordinario y tiene la capacidad para jugar también dentro», resaltó.