Un Lenovo solvente doblega con facilidad al Strasbourg

Suma y sigue en la Basketball Champions League para el Lenovo Tenerife. Tras haber eliminado al Pinar Karsiyaka en el play in y vencer en el estreno del Round of 16 en su visita al Falco Szombathely, el cuadro de Txus Vidorreta ha derrotado esta vez en la cancha del SIG Strasbourg (67-85).

Una victoria contundente y sin apenas fisuras, sustentada en una gran puesta en escena (8-20), su aportación exterior (11 triples), la dirección de Huertas (autor de nueve asistencias) y el poderío interior de Shermadini, que se fue hasta los 17 puntos. Encarrilado ya el encuentro al descanso (32-47), los aurinegros no pasaron mayores apuros tras el intermedio para mantenerse invictos en la segunda fase de la competición. Un marcador amplio que además permitió al técnico canarista rotar a su banquillo (nadie alcanzó los 27 minutos en pista) para minimizar el posible cansancio en el que ha sido el quinto partido en apenas 11 días para los de San Benito.

Muy pocos peros se le pudieron poner a la puesta en escena del Lenovo Tenerife. Un tapón y posterior gancho de Shermadini fueron las primeras muestras del más que notable inicio de los tinerfeños, que, controlado su propio rebote, explotaron varias veces más la vía de la superioridad del georgiano en la pintura (2-7).

Pese al tiempo muerto local, y dos posesiones seguidas en las que al cuadro de Aguere se le agotaron los 24 segundos (6-11), entre dos triples de Todorovic tirando del step back y una nueva conexión entre Huertas y Shermadini (2+1 para 10 puntos del pívot en poco más de cinco minutos) el conjunto lagunero se disparó hasta un clarificador 8-20 (6').

Marcado el territorio, el Lenovo tuvo colchón para que alguna que otra pérdida y un par de canastas en la pintura del Strasbourg (14-25) apenas tuvieran consecuencias. Amortización de daños gracias también a un gran triple de Fitipaldo y la insistencia interior, ya con Sulejmanovic de cinco (posteo para el 14-28, 11').

Superado por completo en el 5x5, al Strasbourg no le quedó otra que aumentar un par de puntos su intensidad defensiva. Y esa mayor agresividad se le atragantó por momento al cuadro tinerfeño, que regaló varios balones en línea de pase -con sus consiguientes contras sin oposición, procedimiento del que los locales lograron 11 puntos hasta el descanso-. Tampoco sin la garra necesaria para cerrar su rebote, el Lenovo recibió un parcial de 8-0 que igualó la contienda (22-28) con la sensación de haber tirado por la borda el gran arranque.

Al rescate salió Salin, autor de tres triples casi seguidos, dos de ellos saliendo de bloqueo y un tercero llegando en carrera tras su propia recuperación. Alguna que otra acción interior de Wiltjer -tan desacertado como batallador debajo del aro- y un triple del propio canadiense catapultaeron a los isleños hasta el 27-42. Trató de responder el cuadro galo de la mano de Taylor (32-42), pero el buen hacer de Huertas en el epílogo del segundo acto (salida con solvencia de la presión a toda pista de los locales, canasta de su sello y asistencia para el triple de Sastre) permitió a los de Vidorreta irse al intermedio alcanzando de nuevo su máxima renta (32-47).

De nuevo fue protagonista el base paulista en el inicio del tercer periodo gracias a una canasta contra tabla y una puerta atrás a Sastre. Suficiente para que el Lenovo mantuviera a buen recaudo su ventaja previa (36-51) pese a que los aurinegros ya no fueran amenaza desde el 6,75 (0/4 en todo el tercer periodo). Se permitió incluso Shermadini anotar solo un centímetro sobre el arco, lo que unido a varias canastas cerca del aro (bomba de Huertas, penetración de Salin y canasta de Guerra en saque de fondo) le dio al Canarias para llevar su ventaja por encima de la veintena (40-61, 27').

Fue precisamente Guerra el que asumió protagonismo en los compases finales del acto, con mucha actividad debajo de los dos aros y siendo resolutivo en un 2+1 (44-65, 30'). Ejemplo de alternativas sin necesidad de depender del acierto exterior ni la incidencia de Shermadini dentro de la pintura.

Con el partido más que controlado a falta de 10 minutos, el Canarias perdió chispa ofensiva en el cuarto final, hasta el punto de vivir casi cinco minutos solo con un estratosférico triple de Kyle Wiltjer como canasta de campo (47-68). Un par de pasos seguidos de Huertas, un mal tiro de Todorovic y una pérdida de Salin dieron algo de vidilla al Strasbourg que, eso sí, solo acertó a colocarse a 15 (53-68) por mucho que trató de hacer daño en el rebote ofensivo. Dos libres de Fitipaldo y un triple de Doornekamp devolvieron la tranquilidad al conjunto lagunero justo antes de los cinco minutos finales (54-73).

No bajó los brazos el Strasbourg, que incrementó su defensa sobre Huertas y gastó una y otra falta con tal de que shermadini no anotara con comodidad. Incidiendo en el juego interior, con un Udanoh muy activo, el cuadro galo recortó de nuevo su desventaja hasta colocarse a 11 (65-76). Con algo más de dos minutos por delante, al Canarias logró esquivar cualquier tipo de dudas, y entre un triple de Salin y un mate a la contra de Shermadini (65-81) terminó de cerrar su segunda victoria en el Round of 16. Sin haber llegado al ecuador de la liguilla, el cuadro tinerfeño otea ya en el horizonte el pase a cuartos de final.