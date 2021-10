Vidorreta: «Hemos entrado fríos; nuestra primera parte ha sido mala»

Reconoció Vidorreta, sin paños calientes, el mal comienzo de los suyos en el WiZink Center, a la postre clave en las aspiraciones canaristas para cuestionarle la victoria al Real Madrid. «Hemos entrado fríos, y nuestra primera parte ha sido mala, en especial el primer cuarto», aseveró el técnico. «No hemos encontrado jugadores metidos en el ritmo y la intensidad que necesitaba el partido y sobrevivimos gracias al acierto de Fitipaldo y la energía de Sule, porque el resultado podía haber sido 25-8. Ya con Gamble, Guerra y Rodríguez mejoramos un poco en el segundo cuarto; con la sensación de que estábamos vivos, pero que no era un resultado real, sino que éramos muy inferiores», admitió también el preparador aurinegro.

Y a pesar de otra mala salida en el tercer periodo (48-35), Vidorreta sí vio en los suyos «minutos intensos y fuertes, creyendo de verdad en el trabajo y terminando solo a cuatro». «El equipo estaba dando una buena sensación, pero al final Poirier y Tavares fueron mucho al tiro libre, con varias situaciones de 2+1, algo que debemos evitar para ganar en canchas como esta», se lamentó el bilbaíno, para el que resulta necesario «ser más duros y no conceder tanto». «Si nos van a pitar las faltas, vamos a hacerlas de verdad e impedir canastas fáciles», lanzaba a modo de mensaje para futuro duelos, en especial los de máxima exigencia.

El lastre de los tiros libres

Con la baja de Shermadini y con su mejor hombre –Huertas– inédito desde la línea, ayer el Lenovo Tenerife estuvo realmente fallón en el tiro libre, acabando con un 10/18, si bien con el 4/5 de Gamble, el registro queda en un 6/13. «Debemos tener más confianza y fe para mantener los buenos porcentajes», reconoció Vidorreta, que no sabe «a qué se debe» ese bajo registro de un equipo que el curso pasado se movió por encima del 80 por ciento de efectividad y que ayer vio como «hasta uno de los mejores tiradores, Salin, erró dos lanzamientos seguidos, y además en un momento clave». «Hay dos cosas que no puedes perdonar, los triples abiertos, de los que esta vez hemos metido la mayoría; y los tiros libres, porque en la pintura Edy no te va a dejar anotar canastas cómodas», añadió el técnico sobre la incidencia de dicha falta de puntería en el resultado final de ayer.