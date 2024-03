Ancelotti cuenta con Courtois y Militao para enfrentarse al Manchester City en los cuartos de la Champions

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ha comparecido este viernes en una rueda de prensa en la que ha valorado a su rival de los cuartos de final de la Champions League: el Manchester City. Un partido crucial para el que volverán Courtois y Militao, lesionados de largo alcance. "Esta semana han empezado a trabajar de forma normal y aprovecharemos el parón para meterles dos partidos amistosos con la cantera. Yo creo que pueden llegar, pero sin arriesgar nada", decía el entrenador.

El Manchester City en cuartos de la Champions

Los de Guardiola, un rival con el que se ha visto las caras en las dos últimas semifinales de la competición europea, han sido la cara y la cruz de Ancelotti: una remontada en el descuento en 2022 y una eliminación tras un 4-0 en 2023. Un equipo difícil que ha sido valorado por el italiano: "Es un rival al que todo el mundo da como favorito. Es una eliminatoria difícil, pero aquí tenemos la confianza de hacerlo bien. La vuelta en Manchester nos da igual".

Pep Guardiola y Karim Benzema tras un partido entre Real Madrid y Manchester City. / EFE

Un dato que el entrenador considera irrelevante, aunque la realidad es que los partidos de vuelta en el Bernabéu fueron lo que salvaron a su equipo en la última Champions que levantó. "Se ve como un partido de cuartos de final con el objetivo de llegar a la final. No es una final para nosotros", insistía el técnico blanco. Sobre las palabras de Pep Guardiola el año pasado, cuando aseguró que al volver a enfrentarse a los de Ancelotti lo hizo "con un nudo en el estómago", Carletto ha aclarado que "Nosotros no lo tenemos, no hay ningún dolor de estómago".

Brahim y el partido frente a Osasuna

En la lista de Luis De la Fuente de este viernessolo ha entrado un jugador del Real Madrid: Dani Carvajal. Ni rastro del resto y mucho menos de Brahim, quien irá convocado con Marruecos. Sobre si España se equivoca dejando a su jugador fuera, el italiano ha sido tajante: "Ni idea, para nosotros es importante y lo puede ser para cualquier equipo. Él ha elegido y considero que Marruecos es un gran equipo, ha hecho bien. Brahim les aportará aún más".

Aunque es un asunto que ha quedado empañado por los otros punto álgidos del día, el Real Madrid visita este sábado a Osasuna (16:15 horas), en el que será el último encuentro tras el parón de selecciones, una oportunidad para irse con buenas sensaciones y LaLiga encarrilada. De ello es muy consciente Ancelotti: "Nos van a exigir mucho y como todo, antes de un parón, queremos acabar bien esta parte de la temporada. Llegamos en una buena posición y hay que acabarlo bien".