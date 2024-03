La lista de De la Fuente llega entre el ruido por Brahim y la explosión de Cubarsí

Hacía tiempo que una convocatoria de la selección española no despertaba tanta expectación. O tanta controversia. Y encima por dos jugadores que podrían ni aparecer en la misma este viernes a las 12:30, cuando Luis de la Fuente haga pública la lista de jugadores que participarán en los partidos amistosos que España jugará el próximo viernes ante Colombia en la catedral londinense del fútbol, Wembley, y el martes siguiente en el Santiago Bernabéu ante Brasil.

Brahim y Cubarsí

Los nombres de Brahim Díaz y Pau Cubarsí han saltado a las portadas de los diarios en los últimos días por diferentes motivos. El primero por el ruido que se ha generado a su alrededor al conocerse que además del interés de España, el madridista tenía la promesa de Marruecos de convertirle en la estrella de su selección. El segundo por la exhibición que ofreció en su debut en la Champions, como titular ante el Nápoles. Ruido y aplausos que han salpicado al seleccionador en los días previos a su elección para esta última lista previa a la Eurocopa que se jugará dentro de tres meses en Alemania.

El caso de Brahim ha sido el más controvertido. El jugador esperaba un gesto de De la Fuente, que lo había incluido en su prelista y que contaba con convocarle para estos partidos, pero que no ha roto su protocolo de actuación para generar un acercamiento hacia el malagueño. El técnico de Haro dejó claro su postura: “Respeto la decisión de Brahim. Cada uno es libre de tomar sus decisiones. Para mí, hay siempre tres máximas para ser seleccionado: que pueda jugar en la selección, que quiera hacerlo y que el seleccionador le seleccione. Lo más importante es querer, sin exigencias ni obligaciones, en igualdad de derechos y obligaciones. Lejos de ese punto de partida, me tenéis enfrente siempre. No he hablado con él. Yo convoco o no convoco y la gente hace lo que cree que tiene que hacer. Seguro que he sido el que más le ha seleccionado. Le tengo un gran aprecio y le deseo lo mejor. Total y absoluto respeto”.

Brahim Díaz / EUROPA PRESS

Marruecos, por su parte, ha ido ganando terreno en los últimos meses con acercamientos al jugador en los que han prometido al jugador un estatus que con España no se le puede asegurar. Lucirá la camiseta número 10 y será titular en los semifinalistas del pasado Mundial. Con España su posición está muy cara por la presencia de jugadores como Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo, Oyarzabal, Morata o Joselu, jugadores de ataque que están acudiendo con regularidad a la convocatoria.

Lo que ha cambiado en torno al jugador es el ruido que se ha generado a su alrededor, porque sin ser titular en el Real Madrid pese a su gran momento de juego, parece que su condición de madridista ha despertado toda esta controversia. Cuando era titular del Milan con la camiseta número 10 del equipo rossonero y siendo uno de los jugadores más destacados, ningún medio pidió su convocatoria, pese a ganar el scudetto y ser semifinalista de la Champions. Finalmente Marruecos ha confirmado su convocatoria y el jugador se estrenará con la selección norteafricana, país de origen de sus padres, en esta ventana de selecciones.

En el caso de Pau Cubarsí, el central de 17 años ha tirado la puerta con su aparición deslumbrante en este complicado momento que vive el Barcelona. Su espectacular debut en Champions en la vuelta de octavos ante el Nápoles, donde fue elegido MVP del partido, parece que le abrirá también la puerta de la absoluta, después de ser internacional en las categorías inferiores. A De la Fuente no le duelen prendas por acelerar los procesos de integración de los jóvenes con España, como ha demostrado con jugadores como Lamine o Gavi. Y ahora le tocará a Cubarsí, quien también estará en Alemania si se afianza en el once de Xavi.

Vivian y Hugo Duro, en la recámara

Además, la posición de central es una de las más complicadas en la selección porque no abundan jugadores españoles determinantes en sus clubes en esa demarcación. De ahí la nacionalización de futbolistas como Aymeric Laporte o Robin Le Normand. Por eso Cubarsí podría tener su oportunidad y también podría tener hueco en esta última lista otro jugador que se ha ganado la oportunidad con una temporada excelsa en su club, Vivian, central del Athletic. Que acompañaría a Unai Simón, Sancet y Nico Williams.

Dani Vivian y Mikel Oyarzabal. / EFE

Arriba los dos nombres menos habituales que podrían aparecer en su lista De la Fuente son los de Álex Baena, mediapunta del Villarreal que ya ha debutado con España, y Hugo Duro. El valencianista entraría lugar de un Borja Mayoral que se había ganado la convocatoria, pero al que una lesión deja fuera de esta última lista previa a la Eurocopa.

Por lo demás, se espera una convocatoria con los nombres habituales que conforman el núcleo duro de la España de De la Fuente en el que aparecerán Unai Simón, David Raya y Remiro; Carvajal, Jesús Navas, Le Normand, Laporte, Gayá y Grimaldo; Rodrigo, Zubimendi, Merino, Fabián y Sancet; Dani Olmo, Nico Williams, Lamine, Morata y Joselu.