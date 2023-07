Willy Hernangómez vestirá las tres próximas temporadas de azulgrana. El Madrid rebasó la fecha límite que tenía, las 23.59 horas del jueves 12 de julio, para igualar la oferta del Barcelona sin hacer un solo movimiento y el pívot forjado en la cantera blanca pasará a convertirse en una de las piedras angulares del nuevo proyecto barcelonista en cuanto se firme el contrato.

La llegada del hermano mayor de los Hernangómez, después de obtener la carta de libertad de los Pelicans de la NBA, se confirma apenas dos días después del fichaje de Joel Parra, uno de los jóvenes talentos del baloncesto español, forjado en la cantera del Joventut, al tiempo que el club confirma su interés por hacerse con otro de los grandes anotadores de la ACB, el escolta Darío Brizuela, y aguarda una respuesta del pequeño de los Hernangómez, Juancho, cortado en febrero por los Toronto Raptors. Los dos hermanos podrían coincidir en la plantilla del Palau, una vez que ambos han puesto fin a su etapa en la NBA.

Willy Hernangómez, culer fins al 2026! 💙❤ — Barça Basket (@FCBbasket) 12 de julio de 2023

El Barça parece decidido a cambiar las reglas del juego en la Liga ACB. La llegada de Willy Hernángómez, un pívot de 29 años y 2,11, MVP del último Eurobasket y piedra angular de la selección campeona de Europa, permitirá al cuadro azulgrana reforzar de forma solvente el juego interior tras la salida Sertaç Sanli y Nikola Mirotic. Pero es, ante todo, una jugada estratégica frente a su gran rival, el Real Madrid, inmerso ahora en la renovación de su jugador franquicia, Walter Tavares, y la llegada de otro jugador diferencial como el base Facundo Campazzo, dos fuertes inversiones que condicionan su economía.

Al tiempo, la incorporación del pívot internacional supone un golpe encima de la mesa para contrarrestar las críticas y la decepción provocadas por el anuncio de la salida del técnico Sarunas Jasikevicius y de la estrella del equipo, Nikola Mirotic, dos piezas con gran carisma y un enorme predicamento entre la afición del Palau, y que han sido responsables en estas tres últimas temporadas de devolver al Barça al primer plano con dos Ligas, dos títulos de Copa, pero que no han sido capaces de alcanzar el gran objetivo que se perseguía: la Euroliga.

Hora de reivindicarse

Para Willy, la propuesta del Barça le llega a una edad idónea, 29 años, y en un momento de su carrera excelente para reinvidicarse después de una larga trayectoria en la NBA en la que no ha logrado consolidarse. Es un jugador implicado y con máxima ambición, decidido a triunfar en Europa y pelear por todos los títulos. Su etapa en la liga estadounidense la inició sin éxito en los Knicks (2016-2018), no logró tampoco protagonismo en Charlotte (2018-20) ni en su última etapa en los Pelicans (2020-2023), a pesar de disponer de más minutos. Antes de dar el salto a la NBA, y tras curtirse en las filas del Baloncesto Sevilla, a las órdenes de Aíto y junto a estrellas como Kristaps Porzingis, jugador de los Celtics, Willy jugó en el Madrid en la temporada 2015-16.

“Soy de la cantera del Madrid, pero al final quiero jugar y sentirme importante. Luchar por títulos. No le cierro puertas a nada”, declaró el jugador a finales de mayo en el canal de televisión Betevé. “El Barça es un equipo ganador y campeón. Al final es un trabajo. Una oportunidad. No le quiero cerrar las puertas a nada. Quiero competir, jugar y ganar. Es una ilusión para mí pensar en nuevos retos. Nunca he ganado la Euroliga y me gustaría luchar por conseguirla”

Condicionado por la situación económica del club, la sección de baloncesto está haciendo un reajuste de presupuesto, en torno a un 25%, que se ha cobrado como víctimas a Jasikevicius, que acababa su contrato, y también a Mirotic, con quien el club negocia, sin éxito de momento. una rescisión de las dos temporadas que aún tiene vigente.

Pero ese nuevo escenario, ha abierto también una ventana de oportunidad y un cambio de política, con la salida de los jugadores que acababan contrato (Sertaç Sanli, Kyle Kuric, Mike Tobey), la apuesta por un técnico de la casa, Roger Grimau, hasta ahora responsable del Barça Atlètic, y jugadores como Willy Hernangómez, que mejoren el núcleo nacional del vestuario, y mejoren la identificación con el equipo.