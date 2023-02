Oscar Pistorius, una década en el Olimpo y otra en el ostracismo

De ser el primer amputado en participar en unos Juegos Olímpicos a llevar 10 años entre rejas por asesinar a su novia. De ganar ocho medallas paralímpicas a disparar cuatro tiros contra Reeva Steenkamp a través de una puerta de su casa, en Pretoria. Desde que le amputaron las piernas a los 11 meses de edad, Oscar Pistorius había salvado obstáculos vitales y deportivos con sus prótesis de fibra de carbono. Hasta la madrugada del 14 de febrero de 2013, cuando la corriente contra la que había luchado toda su vida se lo llevó por delante. Fue condenado a cinco años de cárcel por homicidio, una sentencia doblemente apelada hasta convertirse en 15 años de prisión por asesinato. Después de un intento de suicidio y varias polémicas que rodean el crimen que escandalizó a la opinión pública, el atleta sudafricano vuelve a la palestra. Por la funesta efeméride y porque es apto para obtener la libertad condicional a partir del mes que viene.

Pistorius (Johannesburgo, 1986) nació con un problema congénito que llevó a sus padres a decidir amputarle las dos piernas por debajo de las rodillas. El deporte, que no entiende de limitaciones, fue su gran aliado durante su infancia. Boxeó, saltó y jugó al rugby hasta que a mediados de 2003 probó el atletismo. "Personas así no nacen todos los días", dijo uno de sus primeros entrenadores, Ampie Louw. Su trayectoria fue fulgurante. Meses después ganó la primera medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Atenas y consiguió tres más Pekín 2008.

No se conformó con eso y exigió competir con atletas sin minusvalías. Más allá del debate sobre las ventajas y desventajas que suponía correr con aparatos ortopédicos, el Tribunal de Arbitraje Deportivo reconoció ese mismo año su derecho a participar en unos Juegos Olímpicos. De esta manera, alcanzó la cima corriendo sobre dos prótesis de carbono en 2012. Consiguió la marca mínima para disputar los 400 metros de Londres. Superó las series y quedó en último lugar en las semifinales, pero al cruzar la meta se convirtió en un icono mundial de superación.

Cuatro tiros pese a estar enamorado

Era el hombre del momento. Acudía a saraos y reconocimientos varios, se codeaba con la 'crème de la crème' y hasta Nelson Mandela le alabó. Sin embargo, detrás de esa imagen idílica también había un Pistorius impetuoso y celoso, apasionado de las armas y con un historial de incidentes domésticos de los que ya tenía conocimiento la policía, según trascendió durante el mediático juicio por la muerte de la modelo y abogada de 29 años.

Delante del tribunal y en las entrevistas que concedió a los medios de comunicación, el deportista se mantuvo en sus trece: disparó porque sospechó que se había colado un ladrón en la casa y se declaró totalmente enamorado de la joven. A veces rompía en llanto y en otras ocasiones mostraba una actitud exculpatoria. El informe balístico, en cambio, reveló que Steenkamp recibió el tiro mortal en la cabeza cuando estaba en "una posición defensiva", con sus manos cubriéndose la cara. Tras una década en el Olimpo, Pistorius se precipitó sin contemplaciones a los infiernos.

Otros hablan en sunombre

La cárcel no ha silenciado a Pistorius. No al menos su historia. En 2017 se estrenó la película 'Blade Runner Killer', que recrea el asesinato y el juicio. El título no es baladí, hace referencia al sobrenombre que recibió Pistorius por las prótesis en forma de cuchilla que usaba para competir. El 'biopic' indignó a ambas familias, igual que el documental 'Pistorius', producido por Amazon Prime Video en 2018.

En el año de la pandemia, la BBC fue duramente criticada por el tráiler de 'Los juicios de Oscar Pistorius'. Ese documental recoge declaraciones de algunos admiradores del corredor, quienes califican al deportista como "un buen tipo" que fue "arrojado a los leones" durante el juicio. El programa también sugiere que la muerte de Steenkamp fue "un accidente". Asimismo, los espectadores reprocharon a la cadena por no mencionar por su nombre a la abogada y modelo, a quien se trata como "su novia" o simplemente "ella", y denunciaron que retraba a Pistorius como una víctima.

Vaivenes de la justicia

Pistorius fue condenado a cinco años de prisión por homicidio culposo en octubre de 2014. Aunque la Fiscalía apeló la sentencia, al deportista se le concedió la libertad condicional bajo arresto domiciliario un año después. La Corte Suprema de Apelaciones oyó el recurso y un juez aumentó la pena a seis años en julio de 2016, por lo que el medallista paralímpico volvió a la cárcel. Las autoridades penitenciarias informaron en agosto de que se había autolesionado. En concreto, precisaron que se había hecho cortes en las muñecas. No obstante, la familia negó el intento de quitarse la vida y aseguró que se trató de un mero accidente.

Mientras tanto, la fiscalía seguía disconforme con la sentencia, que consideraba que existieron circunstancias atenuantes, y presentó otro requerimiento. El 24 de noviembre de 2017 Pistorius fue declarado culpable de asesinato con un castigo de 15 años entre rejas. Aun así, el fallo le permite optar de nuevo a la libertad condicional el próximo 24 de marzo y Pistorius hace meses que se prepara para conseguirla, como si de una carrera se tratara.

Lee 'La Biblia' y tiene contacto con la familia de la víctima

Desde noviembre de 2021 está en una prisión cerca de donde viven los padres de Steenkamp. La medida tiene el objetivo de facilitar un proceso conocido como 'diálogo entre víctima y delincuente', imprescindible para conseguir la liberación. Pistorius y Barry Steenkamp se encontraron por primera vez el pasado 22 de junio, informó la abogada de la familia de la víctima, quien rechazó dar más detalles por motivos de privacidad.

Para salir finalmente de la cárcel, un comité deberá escuchar el parecer de un psicólogo, del asistente social, de los responsables de la prisión y, sobre todo, deberá atender la opinión de los padres de la víctima. Mientras tanto, los allegados del atleta explican que el medallista paralímpico dedica horas a la lectura de 'La Biblia', un 'hobbie' muy diferente al que tenía de jugar al fútbol con un antiguo jefe de la mafia checa, y cuenta las horas para volver a ser un hombre a contracorriente.