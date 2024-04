En los últimos años la proliferación de talentos futbolísticos que emigran de sus tierras natales es cada vez más común. Tenerife no ha sido ajeno a este fenómeno. Nueve isleños han emigrado al extranjero con el fin de buscar oportunidades en el mundo del fútbol y ganarse su sustento.

Más allá de las fronteras / Bruno Sánchez

Cristo González.

El actual jugador del Arouca en la Primera División de Portugal, Cristo González, inició su trayectoria en el Tenerife, donde destacó durante tres temporadas antes de dar el salto al Real Madrid Castilla. En la capital brilló con 32 goles en dos campañas y logró debutar en el primer equipo frente a la UD Melilla, marcando un tanto en ese encuentro. Su desempeño en Valdebebas captó la atención del fútbol italiano, y fue fichado por el Udinese por cinco millones de euros. Sin embargo, su estadía en la entidad del norte de Italia no fue como esperaba. Disputó apenas dos partidos en cuatro cursos y fue cedido sucesivamente a equipos como Huesca, Mirandés, Valladolid y Sporting de Gijón.

A pesar de contar con un año restante de contrato, Cristo tomó la decisión de marcharse libre al Arouca. En este nuevo destino, con 26 años de edad, ha encontrado la continuidad que buscaba, sumando 14 goles en 34 partidos. Además, comparte equipo con otro talentoso jugador, el grancanario Rafa Mujica.

Erik Expósito.

El delantero del Slask Wroclaw polaco, Erik Expósito, nacido en Santa Cruz de Tenerife, se encuentra en el punto álgido de su carrera. Sus raíces pasaron por clubes locales como el Unión La Paz, el Verdellada y el Barranco Hondo, antes de unirse a las filas de la UD Las Palmas. Tras una temporada en el Córdoba, Erik se aventuró en el fútbol polaco, donde actualmente disfruta de su quinta campaña con el Wroclaw y lidera la tabla de goleadores. En una entrevista concedida a Radio Marca, el ariete contempló con interés la posibilidad de defender al equipo de su tierra: «Está claro que el CD Tenerife sería una buena opción para mí. Sé que Mauro Pérez dijo algo públicamente de mí a nivel económico, pero no sé nada más. Si tienen alguna duda en el club me pueden llamar sin problema para resolverla».

Marco Siverio.

Proveniente del municipio de El Rosario, el delantero Marco Siverio se encuentra en el Podbeskidzie de la Segunda División polaca. El que fuera atacante de clubes de Tercera División como Buzanada o Güímar, se aventuró en un desafío de siete años por diferentes equipos modestos de Austria. Su temporada más destacada fue la 22/23, en el FC Juniors OÖ, de Tercera División, donde anotó 23 goles en 26 jornadas. Aunque llegó al fútbol polaco en enero de este año, aún no ha conseguido despuntar en su nuevo club.

Thierno Barry.

A sus 24 años de edad, Thierno Barry es un atacante del Akritas Chlorakas en Chipre, donde ha destacado al marcar 10 goles en 20 partidos. Inició su carrera profesional al debutar en el primer equipo del Tenerife y llegó a representar a Guinea en varias ocasiones, compartiendo vestuario con jugadores de élite europea como Ilaix Moriba, Naby Keita o Serhou Guirassy.

El extremo, formado en las filas del conjunto blanquiazul hizo su debut profesional en septiembre de 2021, sin embargo, su camino en la entidad no fue prolongado después de una cesión infructuosa al Logroñés. Tras retornar al Tenerife y no recibir otra oportunidad, decidió probar suerte en el fútbol chipriota al inicio de esta temporada.

Nauzet García.

El portero Nauzet García, de 29 años, nacido en Santa Cruz de Tenerife, no tuvo la oportunidad de debutar en el primer equipo del máximo representativo de la Isla a pesar de haber sido convocado en 15 ocasiones. Actualmente defiende la meta del Lincoln Red Imps de Gibraltar, donde se alzó como campeón de Liga la temporada pasada. Desde su salida de la entidad tinerfeña en 2014, Nauzet ha pasado por varios equipos como Gimnàstic de Tarragona B, CF Fuenlabrada, Granada CF B, UD Tamaraceite y CD Mensajero. Además, el guardameta vivió una experiencia de dos años en la India, donde compitió en el Campeonato Asiático de Campeones de la Liga con el Chennai City FC. En su segundo curso en el peñón acaba de ganar la Copa de Gibraltar, lo que le permitirá a su equipo jugar la previa de la próxima Conference League.

Édgar Méndez.

Natural de Arafo, Édgar Méndez, atacante de 34 años, juega en el Club Necaxa de la Primera mexicana. Su formación comenzó en el CD Tenerife, sin embargo, su estancia en la entidad blanquiazul se limitó a una cesión de una temporada en Segunda División. A una edad temprana se mudó a la península ibérica, aventura que le curtió para disfrutar, más tarde, de seis campañas en la élite del fútbol español, representando al Almería, Granada y Alavés, este último durante cuatro campañas. En el conjunto de Vitoria Edgar tuvo la oportunidad de disputar la final de la Copa del Rey contra el Barcelona en 2017, en la que inició como titular y jugó 59 minutos. En 2022, decidió regresar al fútbol mexicano para cumplir su segunda temporada con el Necaxa. Anteriormente, había estado en la liga mexicana tres campañas, desde la 17/18 a la 19/20.

Jeffren Suárez.

A sus 36 años, Jeffren Suárez ha experimentado todo lo que el fútbol le puede ofrecer a un jugador, excepto una situación, el retorno a su tierra natal. El 29 de noviembre de 2009, Jeffren marcó, con la camiseta del Barcelona, el quinto gol del clásico contra el Real Madrid, en una de las actuaciones culmen del equipo culé bajo la dirección de Pep Guardiola. Tras su adiós a la élite y 15 años después, su trayectoria puede interpretarse como el esfuerzo por alcanzar un potencial diferencial que, por diversas razones, nunca se llegó a materializar.

Jeffren jugó en Bélgica, Suiza, Chipre, Croacia, Emiratos Árabes Unidos y actualmente milita en el JL Chiangmai United de la segunda categoría de Tailandia.

Javi Siverio.

Tras formarse en la base del CD Laguna, Javi Siverio abandonó la Isla a una temprana edad para continuar su carrera en la cantera de la UD Las Palmas. Posteriormente, disfrutó de una etapa en el Racing de Santander, donde tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo y marcar un gol en Segunda División durante la temporada 20/21.

En el curso siguiente jugó en dos equipos diferentes. Comenzó en el equipo cántabro, donde tuvo un papel secundario, para luego completar la campaña en Las Palmas. Al finalizar ese periodo recibió una oferta del Hyderabad FC de La India, respaldada por el entrenador catalán Manolo Márquez, quien había tenido experiencia en la Unión Deportiva y conocía las habilidades de Javi. Siverio firma su quinta temporada en tierras asiáticas en el Jamshedpur.

La diáspora futbolística de estos tinerfeños representa un reflejo de la constante búsqueda de oportunidades en un mundo tan competitivo como es el del fútbol profesional. Figuras como Cristo, Erik, Alex, Marco, Thierno, Nauzet, Édgar, Jeffren, y Javi han labrado sus caminos llevando consigo el orgullo de sus raíces tinerfeñas más allá de las fronteras insulares.

El trotamundos de Santiago del Teide

Alex Gorrín, de 30 años y nacido en Santiago del Teide, emprendió su periplo futbolístico lejos de la Isla en 2009, a través de un scout realizado por el Sunderland en Tenerife. Después de someterse a pruebas pudo asegurarse un contrato con el equipo del norte de Inglaterra, donde se desarrolló como futbolista. Tras cuatro años en el club en los que no llegó a debutar en la Premier League, el centrocampista decidió probar suerte en una exótica aventura en el Wellington Phoenix de Nueva Zelanda durante cuatro temporadas. Después de su experiencia en Oceanía retornó a Europa para unirse al Boavista de Portugal, aunque su paso por el club no fue exitoso debido a la breve duración del entrenador que lo fichó. En la campaña 17/18 encontró un respiro en el Sepsi de Rumanía, contribuyendo significativamente a la permanencia del equipo. Su siguiente desafío fue el Motherwell escocés en 2018, donde a pesar de enfrentar dificultades iniciales se consolidó como titular.Al término de ese curso, volvió al Reino Unido, esta vez a Oxford, donde disfrutó de la etapa de mayor continuidad de su carrera, siendo jugador fijo durante tres temporadas antes de perder protagonismo en las siguientes dos campañas. En 2021, en una entrevista concedida a la Cadena Ser, Alex expresó su deseo de regresar a su país: «En Inglaterra me han tratado muy bien, pero mi familia está en España y eso siempre sería un motivo para volver». Sin embargo, este anhelo aún no se ha materializado. Este año, Gorrín se unió al Forest Green Rovers de la cuarta división inglesa.