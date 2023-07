El Marlins se encuentra en su momento cumbre, a un paso de ganar la liga y a un solo partido de ganarla. ¿Qué se puede esperar del equipo ante el Sant Boi?

Ya estamos en el momento que todos estábamos esperando desde que empezamos los entrenamientos en enero. Ahora el Sant Boi se va a encontrar con un equipo muy unido, que por tercera vez consecutiva quiere la gloria, que es el campeonato de España para poder ir el año que viene a jugar la Champions. Es una alegría cada año y cada día que vamos a entrenar estamos más cerca de conseguirlo y nos pone contento que quede poco para ese momento.

Pero en ningún caso hay que confiarse ante los catalanes.

No, en el deporte nunca nadie se puede confiar. Creo que los nueve innings que nos pide el béisbol hay que jugarlos con fuerza, con inteligencia y siempre duros, pero sobre todo unidos, que es lo que nos caracteriza a los Marlins de Tenerife. Esa unión familiar. Nadie se puede confiar en nada. El Sant Boi viene a luchar y a ganarnos.

Dos juegos en disputa y solo falta ganar uno, ¿nota que el grupo está nervioso?

Nervios creo que no. Más bien hay un poco de ansiedad de llegar a ese momento y de poder levantar la copa en casa. Eso de poder respirar y poder decir que todo lo que hemos luchado se refleja y que vale la pena. Eso no es otra cosa que conseguir el triunfo y tener con nosotros el título liguero, el tercero consecutivo. Es lo que veo y noto. No hay miedo, ni presión, solo ansias de conseguir el triunfo.

Se trataría la décimo cuarta de la historia del club. ¿Dónde estará la clave para conseguir el objetivo ante el Sant Boi y no fallar?

La clave para conseguir ese partido está en nosotros mismos, no hay que buscar nada más allá. La clave está en no confiarnos, ni dejar que el objetivo y el camino que estamos buscando desde el principio se nos desvíe. Hay que estar atentos, si uno falla el compañero tiene que estar ahí para que lo anime. La unión es importante, como nos lo ha enseñado nuestro entrenador (Richard Montiel). Se trata de demostrar el logo que tenemos en la camiseta: La familia Marlins. Si creemos en eso no se nos irá el título ni tendremos presión. Aunque llevamos trece títulos, siempre queremos más.

Y eso está en el ADN del Marlins.

Así es. Si quieres pertenecer a los Marlins, tienes que tener ADN de campeón y luchador. No podemos dejar de tenerlo.

Lleva 24 años en el grupo. Desde esa posición, ¿qué le puede decir a los más jóvenes en un momento como este?

Lo que siempre digo a los jugadores que llegan de nuevos, aunque vengan de otras ligas, y a los nóveles que nos van a suplantar en un futuro, que aprendan, que escuchen, que vean lo que hacemos y nunca bajen la cabeza. En cualquier deporte aparece una alegría, pero también una tristeza y hay que estar preparados y siempre hay que mirar para adelante.

A nivel personal está siendo una temporada excepcional.

La verdad es que este año ha sido, no sorprendente, pero sí que me va súper bien. Me va bien las clasificaciones de jonrón, carreras empujadas, en average y bueno, el MVP que me traje de Croacia en la Copa Confederación [risas] y la ganamos. El año pasado me lo arrebataron.

Eso define su impronta en el equipo, el ser uno de los jugadores más respetados.

Eso se gana. Normalmente el respeto me gusta y lo que quiero es que mis compañeros jueguen y me demuestren ese respeto con lo que hago con ellos. Me esfuerzo por el equipo y ellos también tienen que hacerlo. Todo eso se va ganando poco a poco en cualquier circunstancia.

¿Su temporada puede culminar con otra convocatoria en la selección española?

Espero que sí [risas]. Que el año termine volviéndome a vestir con la rojita siendo mi año número 18 defendiendo esos colores. Espero que culmine de esta manera. Creo que conmigo van contando, pero también me tengo que ganar el puesto y esforzarme y demostrar al entrenador que a pesar de que llevo muchos años puedo rendir como siempre para conseguir el Europeo en el mes de septiembre en la República Checa.