El Tenerife Clarinos y Gaby Ocete (Palma de Mallorca, 6 de mayo de 1988) han alcanzado un acuerdo mediante el cual se procede a la rescisión del contrato que unía a la jugadora con el club morado.

Gaby Ocete llegó a la entidad tinerfeña en la temporada 2020/21. A partir de ahí participó en 83 partidos con la camiseta del club insular entre Liga, playoff, Copa de la Reina y Eurocup. Con esta trayectoria se despide como la cuarta jugadora en la lista de históricas del Tenerife Clarinos, club que publicó una nota de agradecimiento por «el trabajo, la implicación y la aportación» de la deportista. Añade que Gaby ya forma «parte de la historia» del club y le desea «la mejor de las suertes tanto en lo profesional como en lo personal».

Ocete no quiso marcharse sin decir nada. De hecho, también subió a las redes sociales una carta. «Después de dos años y medio defendiendo esta camiseta y sintiendo Tenerife como mi segunda casa, por motivos personales, toca despedirse», comienza para expresar su agradecimiento «al club y al cuerpo técnico por el trato recibido y la oportunidad de seguir desarrollando» su carrera deportiva en Tenerife. «Quiero agradecer también a la afición y al personal del Santiago Martin por todo el apoyo y cariño que he recibido durante estos casi 3 años. No lo olvidaré nunca», continúa Ocete.

«Por último, hacer una mención especial a esas personas que se han cruzado en mi camino en estos años, con las que he vivido momentos que nunca olvidaré. A todas las compañeras con las que he compartido vestuario y he pasado tantos buenos y malos momentos», concluye la ya exjugadora del Tenerife Clarinos.

En la presente temporada de la Liga Femenina Endesa, Gaby había participado en todos los partidos, los once. Su aportación se resume con una media de casi 23 minutos por encuentro, 2,3 puntos, cerca de 4 rebotes, 2 asistencias y una valoración de 5,4.

Ocete deja en el aire su futuro deportivo después de un largo recorrido en diversos clubes nacionales. Comenzó su andadura en el Deportivo Covibar antes de consolidarse en el Joventut Mariana, en la Liga Femenina. En 2013 continuó en el Baloncesto Rivas, Stadium Casablanca, Ibateta, CB Al-Qazeres y Gernika, equipo del que pasó al Clarinos Tenerife en la temporada 2020/2021.