Pedri, orgullo de todo un pueblo

Eran las 11:30 de la mañana cuando en Tegueste muchos de los bares y cafeterías del pueblo conectaron con alguna de las televisiones que emitía a esa hora la lista de convocados para el Mundial. El que sería tema de conversación en el pueblo –y en el país entero –durante todo el día reunía entonces frente a las pantallas a conocidos y no conocidos de Pedri González, cuyo nombre era seguro en la convocatoria y no tardaría en aparecer en la voz firme y serena de Luis Enrique.

El gran protagonista del día ya no estaba en el pueblo. Había llegado a la Isla solo unas horas antes y se había dejado ver en las entrañas de la Tasca Fernando, establecimiento que regentan sus padres y que se ha convertido casi en un santuario para el barcelonismo. Los planes de Pedri para ayer pasaban por llevarse a sus amigos a un conocido hotel del sur. Es ésta una de sus elecciones favoritas para los pocos días libres en un calendario de vértigo y que le da tregua solo por unos días antes del acontecimiento planetario más relevante de su vida.

«Que esté entre los seleccionados es como poner el broche a una trayectoria fulgurante en el fútbol nacional; ya no solo es titular en uno de los mejores equipos del mundo, es que además es referencia en su selección nacional. Ejercerá un papel relevante y será uno de los líderes del equipo», esgrime el periodista Ayoze Hernández, entrenador suyo en el Juventud Laguna. Justamente estos días se refería Pedri a la trascendencia capital de esta etapa en su formación como futbolista, pues fue en el cuadro morado donde le enseñaron «a competir y a ganar» más allá de divertirse.

La reflexión de Ayoze posiblemente fuese ayer de las más serenas y analíticas frente a la algarabía en el pueblo, donde hubo aplausos y señales de euforia aunque la presencia de Pedri en la lista estuviese cantada desde hacía semanas. «Verlo en los anuncios de televisión que promocionan el Mundial ya era una señal de que iba a estar», aseguraba uno de los habitantes del pueblo, que en todo caso sentía «orgullo de vecino» y remarcaba que «es una alegría para todos cada vez que Pedri presume de sus orígenes». Aunque en realidad sea mitad teguestero, mitad tejinero, pues en las orillas de Bajamar empieza esta historia de futbolista que solo podía salir bien.

"De pequeño él solo era capaz de regatear a todo el equipo rival y ganar partidos él solo" Rubén - Exjugador del Tegueste

La humildad por bandera

«Su padre y toda su familia eran muy futboleros», esgrime Antonio López, conocido de los González desde hace años y ahora concejal del municipio. Según recuerda el edil de Deportes, «fue muy emocionante verle tras su último gran campeonato, los Juegos Olímpicos de Tokio, porque quiso dedicar una mañana entera a su gente y tuvo su reconocimiento en el Teatro Príncipe Felipe», a escasos metros de su domicilio. Ahora solo espera que en tres semanas vuelva con otra medalla, «esta vez de oro».

A modo de anécdota, asegura que ha «enmarcado el cromo de Pedri» porque no es nada usual que un teguestero aparezca al lado de los Benzema, Cristiano o Leo Messi. «No ha habido explosión de euforia porque todos sabíamos que iba a estar; pero estamos felices por dentro. Y ya tenemos pasaporte para Catar», sonríe sin aclarar si se dejará ver en los partidos del próximo Mundial.

"Iba a su casa a buscarle cuando éramos alevines y jugar un Mundial era un sueño inalcanzable" Dani - Exjugador del Tegueste

Sus amigos de siempre

Igual de espontáneas y naturales fueron las reacciones de sus amigos de siempre, aquellos a los que eligió para fugarse al Sur en su última escapada antes de presentarse el lunes en Las Rozas. Rubén, compañero suyo en el Tegueste, recuerda sus vivencias junto al ahora dorsal 10 de la selección española cuando ambos jugaban en el equipo del municipio.

«Los que tuviesen idea y supiesen jugar formaban un equipo; y el resto eran los malos con Pedri. Pues aún así, nos ganaba él. Cogía el balón desde la portería, se iba de todo el equipo y marcaba. Era muy común ver eso», subraya. Más en serio, verbaliza cuáles son sus felices deseos para su amigo del alma. «Espero lo mejor para él y para todo el equipo. Espero que el rol que desempeñe sea similar al que vimos en la Eurocopa, creando peligro en ataque con pases entre líneas, siendo protagonista, atreviéndose a hacer cosas», aduce desde un perfil más analítico. Dani, uno de los que ayer se marchó de hotel junto al futbolista, asegura que «para Pedri, ir a un Mundial tiene que ser un sueño».

"Espero que tenga un rol protagonista y pueda ser uno de los líderes de la selección" Ayoze Hernández - Entrenador del Juventud Laguna

«Nosotros siempre veíamos la Copa del Mundo como algo inalcanzable, adonde llegan solo 26 jugadores de todo el país. Como amigos suyos, es un gran orgullo que esté allí», apuntó incluso antes de que se conociera la convocatoria. Y aunque anécdotas con el jugador del Barça tiene muchas, contó solo su preferida. «En alevines pasaba por su casa y cuando llegaba un sábado por la mañana para ir juntos a un partido, me lo veía comiendo pipas. Hace poco me llamó para decirme que la nutricionista suya me había dicho que sí, que aquello que hacía de pequeño estaba muy bien». En cambio, detestaba los refrescos. Decía que estropeaban el músculo, bromean sus compañeros del Tegueste, ayer felices «a más no poder» de un amigo que les ha llenado de orgullo. Quieren para Pedri lo mejor. Y sueñan con verle volviendo con la copa dorada.