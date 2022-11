Nsungimina apela al orgullo para derrotar al Varas Óbuda

La receptora del Tenerife Libby’s Belly Nsunguimina se muestra confiada en que el equipo mejore en Hungría el juego desplegado en el Pabellón Santiago Martín ante el Varas Óbuda Budapest en el marco de la CEV Champions League, un encuentro en el que las laguneras perdieron por un contundente 0-3. Aún así, la jugadora asegura que el equipo se ha conjurado para «forzar el golden set y ganarlo. Eso es lo que queremos, vencer, y es a por lo que vamos».

Es plenamente consciente de la dificultad que supone ganar mañana (17:00 horas) en el Riz Levente Sporthall de Budapest, pero cree que su equipo está capacitado para vencer por 0-3 o un 1-3, con lo que el golden set, al mejor de 15 puntos, resolvería el ganador de la eliminatoria de la segunda ronda de la competición.

En cualquier caso, la grancanaria apela al «orgullo» de todas sus compañeras y destaca que en el grupo no se habla de perder y disputar la repesca de grupos, «no, primero estamos centradas en esta eliminatoria ante el Varas, que es con la que queremos pasar» a la fase de grupos.

En esta línea Nsungimina explica que «ya sabemos lo que nos faltó por hacer o los fallos que cometimos» durante el partido, «pero conocemos que podemos dar mucho más para el partido del miércoles y así lo vamos a hacer. Para eso estamos trabajando».

Tiene claro cuáles serán las claves para el partido de vuelta y conseguir la victoria y llegar al set de oro, y señala que será fundamental «presionar mucho el saque, tener mucha paciencia porque es un equipo que tiene un buen bloqueo y es bastante defensor», y dar «todo lo que podemos ofrecer en nuestra defensa y, con ello, no rendirnos y darlo todo en cada balón que se dispute», añade.

Lo que se echó en falta

Belly reconoce que al Tenerife Libby’s le faltó en la ida «ser un poco más agresivas» en el quiero y no puedo que se vio en el grupo resaltando que «en el segundo set, tal vez, bajamos un poco los brazos, no fuimos constantes en la recepción, en el saque pecamos de no ser agresivas... esas cosas».

«Pero lo que debemos desarrollar en el partido ante el Varas es elevar todo a un 120%, ya que un 90% no nos vale. Por eso debemos ir a tope y sin guardarnos nada», afirma la jugadora.

Pone como punto de partida el tercer set ante las magiares, un 24-26, en el que el Tenerife mostró su orgullo: «En ese juego fuimos más nosotras, salimos con otra actitud. Es verdad que se nos escapó el set al final cuando lo teníamos todo de cara y era nuestro». Se vio que «salimos con otra cara en la recepción, en el ataque... Fuimos más conjunto. Entonces, sabemos que si hacemos lo que somos podemos rascar más de lo que hicimos en la Isla. Vamos a por la remontada», proclama.

Belly Nsungimina asegura que «físicamente estamos bien, teniendo en cuenta que tenemos muchos partidos preparativos, tanto los referidos a la Champions, como los de la propia liga». En este caso, «los de competición europea nos han servido para disputar la liga y los de la liga nos han dado confianza para afrontar los compromisos que tenemos en Champions».

«Es verdad que estamos teniendo bastantes viajes, que era algo que ya sabíamos, por lo que tampoco es que estemos pensando en que nos van a afectar demasiado. Es algo que sabemos y con lo que tenemos que lidiar», aclara la grancanaria para concluir.