Édgar Carballo finaliza tercero en un año que «ha sido un sueño»

Ganó la primera carrera, se mantuvo líder hasta la segunda cita del calendario, e incluso conservó opciones de título hasta casi el momento definitivo. Sin embargo, y tras su sexta plaza en la localidad italiana de Finale Ligure, Édgar Carballo se ha tenido que conformar con la tercera posición final en las Enduro World Series-E (EWS-E), torneo mundialista de esta especialidad con bicicletas eléctricas. «Estoy contentísimo; este año ha sido como un sueño para mí», señalaba ayer el ciclista tinerfeño.

«Un palo que se metió en una rueda» durante la última manga –en la que fue 45º– evitó a Carballo un final de campeonato algo más brillante. «Estuve todo el día entre el tercer y cuarto puestos, pero por ese inconveniente tuve que parar y perdí ahí un montón de tiempo», explica el deportista sureño, sabedor de que una mejor posición en Finale Ligure le podía haber dado incluso la segunda plaza mundialista. El francés Yannick Pontal se adjudicó el título, mientras que el subcampeonato fue a parar a manos del italiano Andrea Garibbo. Por equipos, el Orbea FOX Enduro Team, donde corre Carballo, se hizo con el primer puesto.

Con todo, Édgar resalta lo positiva que ha sido una temporada en la que «se hizo realidad un sueño». Se refiere el deportista tinerfeño a haber «ganado una de las carreras», en concreto la que abría el calendario de las EWS-E, celebrada en Tweed Valley (Escocia). «Solo con eso me siento ya muy realizado. El resto de la temporada he estado en la lucha, siempre dando pasos hacia adelante y tratando de aprender», añade Carballo, que también subió al podio, como tercer clasificado, en la segunda prueba, la de Petzen-Jamnica, celebrada a caballo entre Austria y Eslovenia.

En el otro lado de la balanza, las citas de Valberg y Crans-Montana, «planteadas por los organizadores de otra manera a lo habitual, con mucha subida y circuitos estrechos». «Esas características no me iban bien porque soy pesado, y eso lastra al motor de la bicicleta. Fue algo que jugó en mi contra y me hizo perder muchos puntos», se lamenta el tinerfeño, que aún así se toma estos reveses como «aprendizajes» y un argumento para «cambiar aspectos» de su «preparación» de cara a un 2023 que afrontará «muy motivado».

Mucho antes, concretamente este fin de semana, Édgar afronta otra cita en la que parte entre los favoritos: el campeonato de España a celebrar en Ávila y al que acude con la selección canaria.