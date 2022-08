Un nuevo éxito para el footgolf tinerfeño. ‘Cherre’ Bello y Sandro Rodríguez estarán en el Mundial 2023 de Orlando, Estados Unidos, formando parte del combinado español. La cita tendrá lugar entre el 27 de mayo al 6 de junio. Los dos deportistas del Tenerife FG Club consiguieron para la máxima competición al destacar en la reciente prueba de Calatayud.

Tenerife es potencia. «Cuando vamos a participar en la Península siempre nos hacen comentarios. Los mejores clasificados a nivel nacional son casi siempre canarios. Ya el año pasado Sandro fue campeón y en esta temporada va por el mismo camino. Para mí es ahora mismo el mejor. Este deporte a mí me sirvió para seguir compitiendo una vez que me retiré del fútbol. Ahora gracias a él he viajado por toda España y ahora voy a Orlando con la intención de ayudar a la selección. Será muy complicado porque es un Mundial donde puede que sean más de mil participantes y va la élite. Los americanos están haciendo un gran espectáculo y un negocio de esta prueba», afirma ‘Cherre’, al mismo tiempo que explica que contar con campos en la isla para practicarlo es un atractivo más en la oferta de deporte y ocio.

El deporte crece. Nació en Países Bajos y en cuestión de pocos años se ha convertido en un deporte con muchas licencias. En Tenerife ahora mismo tres son los campos en los que se practica. Un circuito que se ampliará próximamente con otros en Lanzarote y en Fuerteventura. «Es un deporte que lo puede practicar cualquiera. No importa la edad ni haber tenido lesiones anteriores. Es una buena oportunidad para futbolistas que han colgado las botas. Te hace desconectar las dos horas y media o tres que dura. Yo dejo el trabajo atrás y también el móvil. El balón, el césped... es una sensación que engancha», comenta ‘Cherre’.

La estrella. Sandro Rodríguez encontró en el footgolf un «salvavidas». Después de haber formado parte de las categorías inferiores del CD Tenerife e incluso debutar con el primer equipo, cerró su etapa en el fútbol tras una experiencia en la India. «Comencé a jugar tras la pandemia. Me vino bien porque se sabe que muchos futbolistas al acabar su carrera lo pasan mal. Probé una vez, los chicos me dijeron que se me daba bien y comencé. Es una forma de seguir compitiendo. Me ayudó porque yo ya tenía la rodilla bastante mal tras arrastrar lesiones». En muy pocos meses, Sandro es uno de los destacados dentro del circuito nacional. Ha sido campeón de España y esta temporada va por el mismo camino. En la competición canaria la lucha por el primer puesto sigue viva. Tiene por delante a Cherre. Una rivalidad que se lleva desde el buen ambiente. «Ya lo conocía de nuestra etapa de futbolistas, siempre jugué contra él pero nos llevamos muy bien», declara Sandro.

Estrategia. «Necesitas un lanzamiento potente solo en el primer momento. Luego ya todo es tener toque de balón, leer las caídas del campo y tener mucha concentración. En momentos claves tienes que escapar de lo que hay alrededor y controlar los nervios. La mentalidad es muy importante», explica Cherre. Los dos seguirán compitiendo hasta la gran cita de Orlando, en un deporte que ‘Cherre’ lo compara con el inicio del pádel. «Hace falta difusión, como ocurrió con el pádel al principio. La entrada de la televisión le dio un gran empujón».