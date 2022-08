David Delgado, atleta del Tenerife CajaCanarias: «He demostrado que mi nivel de forma es el óptimo»

¿Qué sensaciones le recorren por ir por primera vez a un Campeonato de Europa de Atletismo, el que se celebra en Múnich?

La verdad es que estoy súper ilusionado porque si bien es verdad que he estado varias veces con la selección absoluta, esto del Europeo de Múnich son palabras mayores. Es la élite y esto sí me hace mucha ilusión.

No le han regalado nada en esta convocatoria de José Peiró, el seleccionador.

Claro que no, a lo largo de la temporada he demostrado que mi nivel de forma es el óptimo y entrenando también me he sentido muy bien durante la preparación. Corrimos un meeting en Huelva he hice 49,53. Lo que pasa es que había una valla mal puesta, pero en el Iberoamericano hicimos 49,80 y después hemos corrido en 50 bajos. Vine de coger medalla (plata) en el Campeonato de España Absoluto haciendo una marca de 50,35. No es de las mejores que he hecho este año, pero tampoco es una mala, que digamos.

¿Y qué espera a partir de la próxima semana en Alemania? ¿Cuáles son los objetivos?

Lo que quiero es coger mucha experiencia, disfrutándolo al máximo y disputar carrera a carrera. Al ir sé que es mucho más allá que coger medalla. Ahora voy para coger esa experiencia, competir contra los mejores... Para mí es un gran aprendizaje y tengo ganas de hacerlo y demostrar el trabajo que he estado haciendo. Por objetivos, me gustaría repetir mi marca personal o rebajarla, esos 49,53. Es lo quiero.

¿Para qué da esa marca?

Bajo mi punto de vista, el 49,53 me puede meter en la final si las cosas salen bien. Pero a mí no me gusta hablar de resultados a la ligera, sino hacerlo en la pista y que los resultados hablen por sí solos.

¿En qué estado se encuentra en la actualidad para afrontar el Europeo?

Ahora mismo, según los entrenos que hemos realizado, estoy mejor que nunca. A ver cómo se dan las cosas allí. Otra cosa es que a pesar de estar bien puedan incidir otros elementos que impidan que se vea todo el trabajo que hemos realizado. Pero llego en el momento óptimo, sin duda. Lo que pase luego habrá que ver. También a lo largo de la temporada hemos cambiado la rítmica y hemos probado distintas cosas de trabajo. La rítmica no es solo correr.

¿Y qué le puede decir a los aficionados tinerfeños?

Que me vean porque estoy muy agradecido a todos ellos. Siempre que paso por la pista en Tenerife me saludan y están conmigo, me dan ánimos y preguntan por todas las competiciones y cómo me va en Barcelona. Esto sienta muy bien, eso de que están atentos a mis evoluciones.