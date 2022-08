«Hubo más ofertas, esperé al club y estoy donde quiero estar»

Ayer partido contra el Tenerife B y victoria por 3-0, ¿qué sensaciones deja?

Muy buenas. Son varios los compañeros nuevos que se están adaptando a lo que quiere el entrenador. Ha sido un partido a las cuatro de la tarde, con mucho calor y ha venido mucha afición. Desde aquí quiero agradecerles el apoyo que siempre nos dan, y les pido que esta temporada estén en las buenas y también cuando vengan malas.

¿Qué tipo de fútbol veremos cuando empiece la temporada?

Vamos a ser un equipo que sigue en la línea de la campaña pasada, aunque sea con un entrenador nuevo. Ya lo llevamos trabajando durante muchos entrenamientos. Será un Atlético Paso muy parecido. Vamos a ser un conjunto que le gusta tener el balón, y en la parte defensiva ir a muerte a por la posesión, intensos en esta tarea. Desde el primer momento intentar tener la pelota nosotros durante el máximo tiempo posible en los partidos.

Nueva categoría, nuevos rivales y muchos viajes.

Sí, ahora es todo totalmente diferente a lo que vivimos la temporada pasada en Tercera División. Tenemos que adaptarnos, no queda otra. Cada quince días iremos a la península, pero estamos haciendo una buena pretemporada para saber llevarlo e intentar competir a todos los equipos desde la humildad, con el objetivo claro desde el inicio de la permanencia.

¿El ascenso del equipo fue clave para que siguiera?

Bueno, salieron varias ofertas este verano pero desde el primer momento quise esperar a lo que me querían transmitir desde el Atlético Paso. Vivimos un año maravilloso en lo deportivo y a la vez sufrido en toda la isla de La Palma durante meses por el volcán. Estoy donde quiero estar y preparado para lo que viene en esta temporada.

¿Siente la presión de ser uno de los protagonistas de la plantilla verdinegra?

No, el día que sienta presión en este deporte lo dejo. Al final lo único que puede haber es un pequeño nerviosismo antes de jugar los partidos, pero nada más. Salimos a divertirnos, competir, disfrutar y dar el cien por cien para conseguir el objetivo. Que esto último no lo dude nadie.

Desde su experiencia, ¿cómo está viendo a sus compañeros que llegan o a los jóvenes?

Los que hemos estado un poquito más arriba intentamos dar consejos. El equipo tiene muchas caras nuevas. Han venido muchos futbolistas con experiencia y así todo es más fácil. Se está viendo que hay un buen grupo y la cosa pinta bien.

¿Se fija un número de goles?

No, yo no miro eso. A mí me gusta más dar el último pase y que mis compañeros se encarguen de meterlos. Mi ídolo es Riquelme. Soy más feliz dando la asistencia pero si vienen goles, bienvenidos sean.