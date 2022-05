«El ‘Instant Replay’ es brutal, pero debemos agilizarlo»

Desde hace unos años los colegiados de ACB –y otras competiciones de élite internacional– cuentan con el Instant Replay como método de ayuda para esclarecer dudas en algunas situaciones del juego. «Una herramienta brutal», según la define Pérez Pizarro, pero todavía «en evolución» y con ciertas aristas de su metodología por pulir.

¿Le convence el actual formato del Instant Replay? ¿Cree que habría que añadir algo más?

Vamos a partir de la base de que para nosotros es una herramienta brutal y nos ayuda en situaciones de todo tipo en las que el ojo humano no es capaz de ver lo que ha ocurrido. ¿Me convence el actual formato? Sí. ¿Qué tiene margen de mejora? Sin duda, y seguro que se pueden añadir algunas situaciones, y hasta quizá quitar otras. Todavía estamos en un proceso de evolución y seguro que con el tiempo su uso y la casuística serán lo más coherentes posibles en relación con el juego.

A veces parece que no está muy claro lo que tiene cabida y lo que no en el Instant Replay; incluso le ocurre a los propios jugadores...

Nosotros los tenemos muy claro porque es algo que está muy marcado. El aficionado a veces se pregunta por qué no se revisan ciertos casos, pero si no se hace es porque no está contemplado. Y sobre los jugadores entiendo que ellos pidan revisión porque a lo mejor no lo conocen al dedillo el uso; pero en ese caso se les explica y ya está.

¿Es partidario de que, como ocurre en el fútbol, el responsable del Instant Replay sea otro colegiado?

Personalmente diría que no. Como árbitro me gusta revisar esas situaciones por mí mismo.

¿No les presiona la grada cuando una revisión se demora? ¿O para esto también hay cierto mute en los oídos de los colegiados?

Hay mute para todo. Como árbitros debemos intentar agilizar las revisiones; es un caso de obligada evolución. Hay que saber lo que vamos a revisar y la imagen correcta, porque si no, es normal que la gente se impaciente. Hay que darle rapidez dentro del acierto.