Juan Diego García: «Hemos tenido muchos picos, pero al final logramos la victoria»

Se mostraban enormemente satisfechos los integrantes del CV Haris al término del encuentro de ayer. «Ha sido una final en la que hemos tenido muchos picos, con momentos muy buenos de uno y otro equipo», destacaba el técnico Juan Diego García sobre un partido «muy bonito de ver» y con el que «han disfrutado muchísimo las dos aficiones». Pese al 11-20 del cuarto set el preparador onubense se esperaba una reacción de su rival porque «los equipos están predestinados a no dejar de pelear». «Al final hemos podido lograr la victoria», se congratuló.

Por su parte, Patricia Llabrés ponía en valor el título conquistado. «Sabíamos que iba a ser una competición complicada porque la Liga está muy igualada; el Arenal ha jugado de una manera espectacular, e incluso en el último set, y pese a nosotras tener una ventaja increíble, se ha acercado mucho», destacó la líbero. «Teníamos claro cuál era nuestro objetivo, que era estar muy concentradas todo el rato porque en cualquier momento que nos despistáramos podían ganar. Estamos muy contentas», explicó como una de las claves del resultado final.

Mientras, el presidente de la entidad lagunera, David Martín, ha visto recompensado tanto tiempo de sufrimiento y entrega. «Este título nos llega en un momento muy dulce y tras haber desplegado un muy buen juego. Creo que es la recompensa del trabajo y de la perseverancia, y espero que sea el inicio de una larga etapa que podamos consolidar», expresó el dirigente isleño.

Según Martín, para el Haris «no ha sido nada fácil jugar y ganar tres partidos en poco menos de 48 horas, habiendo cedido solo dos sets y sin apenas bajones de rendimiento. Y ya en la final haberlo hecho contra el anfitrión y ante una afición de más de 1.500 personas, tiene mucho mérito. Estoy muy contento de haber dejado a La Laguna y a Tenerife en lo más alto», reconoció el presidente.

Eso sí, el máximo responsable del club tinerfeño reconoce que pese a estar «satisfecho», no puede asegurar que le «valga la pena pagar este alto precio». «Son muchos meses con problemas económicos, sin dormir, estrés, estoy inmerso de una depresión… y sinceramente no puedo seguir viviendo este ritmo de vida. Intento llevarlo de la mejor manera, pero realmente no puedo estar feliz al cien por cien», concluyó.