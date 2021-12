Un mal día relega a Atenery a la decimotercera posición

Mejoró algo más Hernández en dos tiempos, ya que superó a la primera el intento con 102 kilos. A continuación la pupila de Víctor Galván probó con 104 kilos en busca de lo que hubiera sido un nuevo récord de España. Sin embargo, la isleña encadenó dos nulos para dar por finalizado su Mundial. En total 184 kilos para un decimotercer puesto final tras haber sido decimosegunda en dos tiempos y decimocuarta en arrancada. El oro fue para la tunesina Ghofrane Belkhir (203 kilos), la plata para la nigeriana Adijat A. Olarinoye (203) y el bronce para la ucraniana Svitlana Samuliak (201).

Hoy le toca el turno a Acorán Hernández, otro de los tinerfeños presentes en el Mundial de Usbekistán. El de Los Silos está encuadrado dentro del Grupo A de la categoría de -67 kilos y comenzará su concurso a las 11:00 horas. Su propósito, acabar entre los diez primeros.

«Me siento triste»

Se mostraba resignada Ate tras su concurso. «A veces llegar al cien por cien, tanto físico como mentalmente no te garantiza hacer la mejor competición de tu vida. No me siento decepcionada porque he hecho una preparación increíble y sé que me valdrá para la siguiente competición; sé que todo el esfuerzo que he hecho me servirá para futuro. Solo me siento triste por no expresar lo fuerte que estábamos, ahora toca digerir la situación y seguir. Lo único que me imagino lo que conseguiré cuando todo se junte», escribió en sus redes.