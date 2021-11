«El parkour no es tan peligroso como parece desde fuera»

Álex Segura (21/10/1994) empezó a practicar parkour en 2007 y a publicar contenido en YouTube en 2016. Ese mismo año quedó como semifinalista en el concurso de talentos Got Talent España y en 2017 compitió en The Ultimate Beastmaster Spain de Netflix. Entre Instagram y YouTube cuenta con casi dos millones de seguidores. Él será uno de los grandes protagonistas de la I edición del Chicharrock, evento multidisciplinar que será una de las ofertas principales de la próxima edición de Plenilunio de Santa Cruz de Tenerife, los días 4 y 5 de diciembre.

¿Cómo definiría el deporte del Parkour?

En general, es una disciplina que se basa en superar obstáculos con tu propio cuerpo y tus propias habilidades físicas, y mentales. Empezó siendo parte de entrenamiento militar en Francia. Aunque para mí el parkour no es sólo eso, es mi forma de vida, llevo saltando 15 años, lo que supone más de media vida. Es algo difícil resumirlo en unas líneas, pero no me imagino un día a día sin mis entrenamientos.

¿Qué es más importante, la técnica o la fuerza?

Una combinación de ambas cosas, aunque depende del entrenamiento y los objetivos que tengas. Puedes tener como objetivo hacer saltos explosivos, de mucha distancia, y para ello la técnica ayuda, pero tienes que tener mucha fuerza con tu cuerpo. En cambio, para hacer recorridos fluidos, movimientos bonitos, acrobacias, es más importante la técnica que la fuerza. Y es importante recalcar, que la potencia es nula si careces de control, es decir, de nada sirve saltar una distancia enorme si no vas a saber cómo recepcionar y te puedes hacer daño.

Uno podría imaginarse multitud de golpes y lesiones en este deporte...

Es lo típico que se piensa desde fuera, pero... ¿y si te digo que mis amigos que no hacen parkour han tenido más lesiones que mis amigos que llevan más de 10 años haciendo parkour? Mucha gente ve imposible esto, pero lo bueno del parkour es que depende de ti, no depende de terceras personas. En fútbol, por ejemplo, como cualquier otro deporte, dependes de terceros, ya que te pueden lesionar, aunque no sea culpa tuya. El parkour no es tan peligroso como parece desde fuera.

¿Qué ha encontrado en el Parkour que no tengan otros deportes?

La autosuperación, confianza en mí mismo, ponerte un objetivo y entrenar y ser constante hasta conseguirlo, el trabajo en equipo... He encontrado mi segunda familia que son mis compañeros con los que llevo entrenando toda la vida. Da igual el problema que tenga, que cuando entreno, se evade por completo. Soy totalmente feliz entrenando.

¿Daría algún consejo a los que empiezan en este disciplina?

Paciencia, disfrutar entrenando, y no centrarse en querer hacer saltos grandes antes de estar preparado. Ahí es cuando está realmente el peligro, cuando fuerzas tus límites.

¿En qué grado, respecto a otros países punteros, está introducido el parkour en España?

En España cada vez hay más gente que se anima a hacer parkour, de todas las edades, pero sobre todo en los jóvenes es el boom más fuerte. Gracias a las redes sociales se ha visibilizado un montón el parkour, y eso ayuda a que cada vez haya más gente que se anime a intentarlo.