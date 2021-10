El ‘Mensa’ logra su recompensa

Continúa invicto. El Club Deportivo Mensajero igualó a tres tantos frente al Antequera CF. Los malacitanos desplegaron su mejor versión y dominaron buena parte del encuentro a base de fútbol combinativo y ocasiones de peligro.

Un gol de Yeray González desde los once metros abrió la lata de un choque en el que los visitantes llegaron a marchar en dos ocasiones por delante; no obstante, Edu Salles supo aprovechar un error de la zaga blanquiverde para igualar en el tiempo de alargue.

La solidaridad desbordó el espacio delimitado para los donativos para las víctimas de la erupción volcánica que, desde hace dos semanas, azota a la Isla.

La antesala, positiva como el arranque de una contienda que estuvo marcada por el penalti que le hicieron a Edu Salles y que transformó Yeray González. El tanto local no supuso un problema para el Antequera; mantuvo el plan y, a partir del minuto 10, empezó a generar por dentro y por fuera.

Una vez más, el Mensa se puso el mono de trabajo para combatir el asedio del oponente. Había que defenderse y buscar ampliar la renta en un contrataque. No obstante, Michael y Kike Pina empezaron a ampliar su radio de acción y consiguieron imprimir mucha velocidad. Así fue como se originó el 1-1, obra de Manu (27’).

Ocho minutos más tarde volvieron a tener una jugada en la que el envío al área desde la banda, estuvo a poco de significar una remontada que no llegaría hasta la segunda parte. En los últimos cinco minutos, Ale González agitó el duelo en una parcela a la que le costaba llegar al equipo. Gol en contra y con uno menos. Eslava, quien había despejado en primera instancia en la acción del 1-2, vio dos cartulinas amarillas en menos de 10 minutos.

Tocaba rearmarse en inferioridad y ante un rival que supo aprovechar los desajustes para ponerse por delante.

Yurguen intentó cambiar el partido desde el dibujo y también con las figuras. Uno de los movimientos, la entrada de Salifo Caropitche, delantero que cuenta sus participaciones en Segunda RFEF como irrupciones. El guineano tan solo precisó de ocho minutos para poner el 2-2 en el marcador del barranco de Los Dolores.

A partir de ahí, el Mensajero gozó de sus mejores minutos, incluso, llegó a contar con alguna ocasión para voltear el tanteador. La más clara, en las botas de Jesús Valentín. El de playa de San Juan hizo temblar la portería defendida por Iván con un duro disparo que impactó en el travesaño. Poco después, cuando apenas quedaban ocho para el 90’, Iván Aguilar culminó un contragolpe en el que nada pudo hacer Nauzet García (2-3). Pero el Mensajero nunca se rinde. Edu Salles, que la tuvo en el 88’, aprovechó una concesión dentro del área de Sergio Díaz para poner el definitivo 3-3 (92’).