El Granadilla se queda a medias

La UDG Tenerife sumó el primer punto de la temporada. Mereció más, pero se tuvo que conformar con el premio menor ante un Real Madrid que también estrenó de esta manera su estadística. En líneas generales, las de Francis Díaz realizaron un partido completo y se adelantaron con justicia gracias a una genial maniobra de Koko, pero les faltó suerte para cerrar el resultado y encajaron un autogol ya en la recta final del encuentro.

Después de la presupuestada derrota en Barcelona y del inesperado e injusto tropiezo en casa ante el Madrid CFF, la UDG Tenerife repitió como local en La Palmera, esta vez para tratar de superar a un Real Madrid que no había sumado en la Liga Iberdrola pero que tiene nivel de Champions. La puesta en escena del equipo tinerfeño fue prometedora. Las locales dominaron casi todas las fases del juego desde el inicio y lo hicieron con una mayor continuidad que en el anterior partido. La sensación de control era evidente ante un oponente que no se encontraba cómodo, no veía la manera de hacer daño cerca de la portería de Aline.

Un gol anulado a María José, tras una acción de Paola, fue un aviso de lo que estaría por llegar. Las ocasiones del Granadilla no fueron casuales. Sin sufrir en exceso atrás y siendo dueñas del centro del campo, solo quedaba dar un pase acertado, conectar con María José, Ange Koko, Cristina Martín-Prieto... La tinerfeña rozó el primer tanto en el 14’ tras un pase de Cristina, quizás ejecutado un poco tarde.

La que no perdonó fue Koko. La marfileña recibió el balón en el área, procedente de una inspirada María José, sentó a la defensora con un recorte y batió a Misa. El gol en el minuto 24 hizo justicia.

A esas alturas del partido, no parecía peligrar el resultado, aunque siempre quedaba la duda de que algún error diera alas al Real Madrid, como uno de Aleksandra, resuelto por Aline en la que fue la primera llegada peligrosa del rival.

La UDG Tenerife mantuvo el nivel y buscó ampliar diferencias antes del descanso. Natalia, de cabeza, lo intentó tras un córner.

La segunda parte comenzó con la misma tendencia. Cristina encontró un pasillo abierto por Pisco, pero su disparo salió desviado.

Entretanto, el Real Madrid intentó dar un paso adelante y arriesgar un poco más. Sabía que tenía tiempo para evitar la derrota y necesitaba pisar el área tinerfeña. Lo hizo Lorena (57’), tras un despeje fallido de Aleksandra, para que Aline interviniera con acierto.

Las blanquiazules respondieron a continuación con María José siendo protagonista (61’) de una acción personal. La atacante, ya muy escorada, no dirigió el chut.

Con casi media hora por jugarse y viendo que no había sido posible ampliar la renta, las de Francis Díaz centraron sus esfuerzos en proteger el valioso 1-0. De manera voluntaria o no, cedieron terreno a un Real Madrid que tiró de calidad para tocar el balón en terreno peligroso, aunque sin generar ocasiones claras de gol. Y cuando parecía que los tres puntos estaban amarrados, la suerte traicionó a las tinerfeñas. Un centro desde la izquierda fue rematado de cabeza por Esther. El balón se iba fuera, camino de la línea de fondo, pero Gavira lo desvió sin querer a la portería (85’). Sin tiempo y con pocas fuerzas para reaccionar, no hubo manera de evitar el empate. Otro revés, esta vez con un paso adelante en el juego. Méritos para más.