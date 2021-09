El Atlético Paso rescinde a Deivid por una riña con compañeros de equipo.

Hasta seis futbolistas y algún directivo del conjunto verdinegro, algunos de ellos perfectamente identificables con el polo de paseo de la entidad palmera, se encontraban en un bar de El Paso festejando el triunfo ante el Arucas CF (2-0). Cuando cayó la noche, un comentario por lo bajini de un futbolista desató la polémica y, posteriormente, una reyerta que se fraguó en el centro de la céntrica avenida Islas Canarias del municipio del oeste palmero.

En la riña también se vieron involucradas otras personas ajenas al plantel. Los gritos e improperios despertaron a los vecinos de la zona, poco acostumbrados a estas grescas en su pueblo; algunos, incluso, filmaron la penosa situación.

El resto de futbolistas intentaron calmar la tensa situación y evitar que los dos implicados, con algunas diferencias desde la visita al Unión Viera, empeoraran una escena, magnificada por el estado de embriaguez de algunos de los presentes, en la que ya había habido empujones y graves insultos.

Ante esa situación, un directivo intentó mediar. Deivid optó por trasladarle su animadversión ante ciertos comportamientos y situaciones que se habían sucedido en el club.

El que fuera zaguero de Sevilla, Valladolid, Córdoba y Las Palmas, entre otros, abandonó el lugar del altercado apenado y ya con un preaviso de lo que se hará oficial a lo largo del día de hoy: no seguirá en el equipo del municipio de los almendros.

El técnico Jorge Muñoz, en conocimiento de los hechos desde primera hora de la mañana y en consonancia con la directiva, no quiso que el futbolista se ejercitara con el resto de compañeros y ya sabe que no podrá contar con él.

«Hubo un desencuentro, empujones e insultos, no golpes ni puñetazos como se está diciendo por ahí. Sé que no era el sitio ni el momento adecuado para decir las cosas que no entendía o me parecían bien; pero hasta ahí», declara Deivid a EL DÍA.

El defensa grancanario asegura que «se metió gente» a la que no le incumbía el asunto. «Tenía pensado abandonar La Palma al término de esta temporada; ahora se ha adelantado todo. La Isla se me queda pequeña; me encanta vivir aquí, pero noto como la gente está pendiente de todo lo que hago. Esto trasciende porque es Deivid», comenta.

El experimentado futbolista asegura estar apenado por lo acontecido y «muy agradecido» al Atlético Paso, equipo que siempre le «ha tratado estupendamente. Vine para hacer más grande al club, y creo que lo he conseguido», finaliza Deivid, quien ya ha recibido ofertas de varios clubes de Tercera (en Segunda RFEF no podría firmar hasta enero). Su destino se conocerá en los próximos días.

Desde la directiva del Atlético Paso tildan de «muy graves y penoso» los hechos acaecidos en la avenida Islas Canarias. «Estamos muy avergonzados. Fue una pérdida de control que no logramos entender todavía; no obstante, sabemos que tenemos un grupo fabuloso que luchará por los objetivos propuestos y no queremos que la gente tenga una mala consideración de nuestro club. A Deivid le deseamos lo mejor», concluyen.