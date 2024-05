España acapara tres de las cuatro nominaciones a Mejor Largometraje de Animación en los Premios Quirino

La animación española acapara tres de las cuatro nominaciones de la categoría a Mejor Largometraje en los Premios Quirino. La séptima edición de estos galardones, los principales en el ámbito de la animación iberoamericana, se celebran este sábado día 11 de mayo en el Teatro Leal de La Laguna.

En concreto, los finalistas al Mejor Largo de Aminación son Hanna y los Monstruos, de Lorena Ares; El sueño de la Sultana, de Isabel Herguera; la ya famosa Robot Dreams, de Pablo Berger; y El Paraíso, de los argentinos Fernando Sirianni y Federico Moreno Breser.

El salón noble del Cabildo de Tenerife acogió este martes la presentación del certamen, que además de la entrega de premios incluye una amplia agenda de actividades que arrancan este jueves 9 de mayo y concluirán el sábado con la entrega de premios en el recinto cultural de la céntrica calle Carrera.

En total, compiten por estos premios 25 títulos de 7 países repartidos en las diez categorías en las que se organizan las distinciones. Creados para "promocionar y poner en valor la animación de la región iberoamericana", los Quirino han estado vinculados a la isla de Tenerife desde su nacimiento.

Fueron bautizados así en honor a Quirino Cristinani, creador del primer largometraje de animación de la historia: una producción argentina titulada El apóstol de 1917 en la que se emplearon 58.000 dibujos hechos a mano.

Acudieron al acto oficial de presentación el Vicepresidente y Consejero de Turismo, Lope Afonso; la Consejera Delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani; la Concejala de Cultura del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, Leticia Villegas, la Directora Territorial de la Oficina de ICEX en Tenerife, Cristina García Castro; y la Directora de los Premios Quirino, Bea Bartolomé.

Todos se felicitaron por la buena salud de la industria en España y valoraron el crecimiento que ha tenido también en Tenerife. Un fenómeno que va a la par de los cada vez más interesantes incentivos fiscales y a la celebración de estos premios, que cada año traen hasta la Isla a centenares de empresas y agentes de la industria para participar en encuentros de negocio. En concreto, en la actualidad hay siete empresas de animación asentadas en Tenerife y, tal y como confirmaron este martes desde la Tenerife Film Commission, es probable que crezcan en breve tanto en número como en cantidad de trabajadores.

Con 16 candidaturas, España encabeza la lista de países con más nominaciones seguida de Brasil con siete y Chile con tres. Argentina, México y Portugal están presentes con dos obras cada uno, mientras que Colombia cuenta con una candidatura.

Las candidaturas para el premio a la Mejor Serie se reparten entre España y Brasil. La directora catalana Silvia Cortés vuelve a competir en esta categoría con la segunda temporada de Jasmine & Jambo, elegida Mejor Serie en la pasada edición de los Quirino. Pobre Diablo -serie de animación para adultos firmada por Joaquín Reyes, Miguel Esteban y Ernesto Sevilla- y Sex Symbols de Paloma Mora y Alex Cervantes completan las candidaturas españolas. Dos series brasileras, O Hotel Silvestre de Ana Flor de Andrés Lieban y Alessandro Monnerat, y O Menino Maluquinho – Temp. 2 de Michele Massagli y Beto Gomez, cierran la lista de finalistas en esta categoría.

Los brasileños Marcus Vinicius Vasconcelos y Alois Di Leo disputarán el premio al Mejor Cortometraje con Lulina e a Lua. La terna finalista en esta categoría incluye también el corto portugués Quase me Lembro de Miguel Lima y Dimitrije Mihajlovic, y el español To Bird or Not to Bird del director gallego Martín Romero.

En la gala de este sábado en el Leal se conocerán los ganadores en las categorías Cortometraje de Escuela de Animación, Animación de Encargo, Animación de Videojuego y, por primera vez, Videoclip de Animación. También se entregarán los premios en las categorías técnicas Desarrollo Visual, Diseño de Animación, y Diseño de Sonido y Música Original.