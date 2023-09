Los Zigarros, formación de rock fundada en Valencia por los hermanos Tormo, aterriza en Canarias el próximo mes de noviembre con su gira Acantilados. En concreto, la banda actuará el 25 de noviembre en el Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde, en Gran Canaria, y un día antes en el Teatro El Sauzal, en Tenerife. Se trata del tour de presentación de su álbum homónimo, Acantilados (Cultura Rock Records, 2023), aud constituye el quinto disco de Los Zigarros (el cuarto de estudio), grabado en Estudio Uno de Colmenar Viejo (Madrid) en su debut con este sello y bajo la producción de Leiva, que verá la luz el próximo 6 de octubre. Así, los de Valencia incluyen este doblete en Canarias en el recorrido de la gira, que despega el próximo 11 de noviembre en Murcia y que recala en las islas de la mano de Salán Producciones.

Acantilados comporta el regreso de Los Zigarros con nuevo material de estudio después de cuatro años desde su último trabajo, Apaga la radio (Universal, 2019), aunque entre medias grabaran en directo el ya mítico ¿Qué demonios hago yo aquí? en el Teatro Circo Price de Madrid, cuyo tema homónimo cuenta con las voces de Leiva, Ariel Rot, Carlos Tarque, Carlos Raya, Aurora García, Ángel Vera y Fito Cabrales.

En la cuenta atrás para su lanzamiento, la banda ha ido desgranando algunas canciones de Acantilados para afinar oídos antes de tomar los escenarios. A comienzos de verano adelantaron el single Aullando en el desierto y el pasado 7 de septiembre descubrieron un segundo tema, Rock rápido.

A la luz de ambas canciones, el trabajo promete seguir la senda rockera habitual de la banda, con algunos nuevos matices, como indica el comunicado que firma Alfred Crespo: "Así, al boogie marca de la casa, dirigiendo piezas como Acantilados o Rock rápido, y a esas siempre presentes influencias de los sonidos acuñados en los 70’s, escúchese Casarme contigo, Como quisiera o un No pain no gain, puro Stone, le suman ahora canciones como Por fin o Barcelona, que podría haber firmado en su momento el mejor Ian Hunter junto a sus Mott The Hoople".

Así, este nuevo viaje de Los Zigarros subraya el carácter rockero de la banda, cuyas letras abrazan la nostalgia para contar un relato autobiográfico, añade el texto. No obstante, la fortaleza de la banda integrada por Ovidi Tormo (vocalista y guitarrista), Álvaro Tormo (guitarrista), Adrián Ribes (batería) y Nacho Tamarit (bajista) estriba siempre en su contundente directo, que regresa a los escenarios en menos de dos meses.

Las entradas para los conciertos de la gira ya se encuentran a la venta en el portal www.entrees.es.